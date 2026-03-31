EN YAKIT filoların yükünü hafifletiyor

Elektrikli araçlara yönelik şarj hizmetini bireyler ve kurumsal kullanıcılar için en üst seviyeye çıkaran uçtan uca çözümler oluşturan EN YAKIT, teknolojinin desteğiyle filoların yönetimini kolay ve ekonomik hale getiriyor.
Elektrikli araç dönüşümüyle birlikte geleceğin mobilite ihtiyaçlarını bugünden şekillendiren EN YAKIT, Türkiye genelindeki yaygın şarj istasyonu ağıyla elektrikli araç dönüşümüne stratejik bir ivme kazandırıyor.
Geliştirilen kullanıcı dostu altyapı, şarj işlemini teknik bir zorunluluktan çıkarıp, hem bireysel sürücüler hem de kurumsal filolar için zamandan tasarruf sağlayan, erişilebilir ve sürdürülebilir bir deneyime dönüştürüyor.
Enerji ve filo yönetimi alanında sunduğu yenilikçi çözümlerle dikkati çeken EN YAKIT, bu sayede şirketlerin operasyonel maliyetlerini düşüren ve süreçlerini tamamen dijitalleştiren entegre çözümler sunuyor. Akaryakıt ve elektrikli araç tüketimini tek bir platformda birleştiren marka, Türkiye genelindeki geniş şarj ağıyla kurumsal verimliliği bir üst seviyeye taşıyor.
Şeffaf ve anlık takip
Geleneksel filo yönetimindeki manuel takip ve çoklu faturalandırma sorunlarına son veren EN YAKIT, sunduğu 7/24 anlık izleme altyapısı ile şirketlere şeffaf bir veri akışı sağlıyor. Şirketler, araçlarının enerji harcamalarını anlık olarak mobil uygulama üzerinden takip edebilirken, tüm harcamaları tek bir toplu fatura ile ödeyerek muhasebe operasyonlarında kolaylık sağlıyor.
"En-ix" teknolojisiyle kart dönemi kapandı
Elektrikli araç dönüşümünde en büyük bariyerlerden biri olan şarj başlatma süreçlerini kolaylaştıran EN YAKIT, En-ix (Tak ve Şarj Et) teknolojisi ile şirket çalışanlarının herhangi bir RFID karta ihtiyaç duymadan, sadece şarj soketini araca takarak işlemi otomatik olarak başlatmasına imkan veriyor. Türkiye genelindeki 320’ye yakın şarj istasyonuyla entegre çalışan bu teknoloji, operasyonel süreçleri zahmetsiz ve güvenli hale getiriyor.
İndirimler de birlikte geliyor
EN YAKIT, sadece teknolojik altyapı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda şirketlerin bütçelerini koruyan maliyet modelleri geliştiriyor. Bireysel kullanıcılara yönelik kademeli sadakat programlarının yanı sıra filo sahibi şirketlere özel sunulan sabit indirim oranları, operasyonel maliyetlerde belirgin bir tasarruf imkanı yaratıyor.
“Amacımız müşterilerimize hareket özgürlüğü tanımak”
EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, sundukları operasyonel kolaylığın önemine işaret ederek, şunları kaydetti: