EN YAKIT çağrı merkezi kullanıcı memnuniyetinde seviyeyi yükseltiyor

Yeni nesil teknolojiler ve geniş kapsama alanıyla elektrikli araç sürücülerinin konforlu bir hizmet almasını sağlayan EN YAKIT, çağrı merkezi çalışmalarıyla da dikkat çekici bir performans sergiledi.





Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ekim ayı verilerine göre, EN YAKIT Çağrı Merkezi, müşteri memnuniyetinde sektör standartlarının üzerine çıkarak rekor performansa ulaştı.





Çağrı merkezi ile müşterilerine ortalama 15 saniye içinde ulaşarak sektör standartlarının oldukça üzerinde bir hızla hizmet veren EN YAKIT, gerçekleşen görüşmeleri yaklaşık 2 dakikalık etkin iletişimle çözüme ulaştırdı.

Çağrı merkezine toplamda 5 binden fazla çağrı ulaşırken, bu yüksek iletişim trafiğine rağmen kalite ve hızdan ödün verilmedi. Bunun sonucunda, kısa sürede çağrıların yüzde 98’i başarıyla sonuçlandırıldı, gelen taleplerin büyük çoğunluğu ilk temasta çözüme kavuşturuldu.

Bu standart en yoğun çağrı saatleri olan 11.00-17.00 aralığında da korundu. Çağrı merkezi ekibi bu dönemlerde de kesintisiz ve hızlı hizmet sunmayı başardı.

Güçlü teknik altyapısı ve çözüm odaklı insan kaynağıyla faaliyet gösteren EN YAKIT Çağrı Merkezi; bir çağrı merkezi olmanın ötesine geçerek, kullanıcı deneyimini zirveye taşıyan bir “Çözüm Merkezi” olarak çalışıyor.

EN YAKIT, yeni nesil teknolojiler, geniş kapsama alanı ve çağrı merkezi ile sunduğu hizmetin tüm aşamalarını kapsayan uçtan uca uygulamalarla elektrikli araç sürücülerinin deneyimini en yüksek seviyeye çıkarıyor. Böylece hizmet sürecinin her aşamasında kullanıcıların en iyi hizmeti alması sağlanıyor.