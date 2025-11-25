EN YAKIT araç şarj sektöründe 2026’da çıtayı yükseltecek

Türkiye’nin elektrikli mobilite dönüşümüne yön veren EN YAKIT, 2025 yılını operasyonel güçlenme, kullanıcı deneyimi ve iş birlikleri açısından önemli başarılarla tamamladı. Elektrikli araç kullanıcısı sayısının hızla arttığı ve şarj altyapısının ülke genelinde büyümeye devam ettiği 2025’te EN YAKIT, hem teknoloji yatırımlarını hem de kullanıcı odaklı hizmetlerini daha da ileri taşıdı.

2025 yılı boyunca EN YAKIT, şarj süreçlerini sadeleştiren ve kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyan En-ix “Tak & Şarj Et” teknolojisi ile önemli bir fark oluşturdu. Sürücüler, cihazlarla etkileşimi en aza indiren bu teknoloji sayesinde daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenli şarj deneyimine ulaştı.

Artan kullanıcı sayısı ve genişleyen elektrikli araç ekosistemine uyum sağlamak amacıyla müşteri hizmetleri altyapısı da güçlendirildi. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) tabanlı geliştirmeler, anlık sorun çözme kapasitesini artırarak EN YAKIT kullanıcılarına kesintisiz destek sundu. EN YAKIT Çağrı Merkezi, müşteri memnuniyetinde sektör standartlarının üzerine çıkarak yüzde 98’le rekor performansa ulaştı.

Türkiye’de şarj istasyonu erişilebilirliğinin önemli ölçüde arttığı 2025 yılında En Yakıt, yüksek standartlarda seçilmiş kaliteli ve güvenli lokasyonlara yeni cihazlar konumlandırarak kullanıcıların ülke çapında daha kolay ulaşım sağlamasına katkı sundu.

Havacılık sektöründeki stratejik iş birlikleri de büyüdü. THY Miles&Smiles ve Shop&Miles program ortaklıkları, EN YAKIT kullanıcılarına ek avantajlar sunarak elektrikli araç sürücülerine değer katan kampanyalarla genişletildi.

Markanın görünürlüğünü artıran “EN YAKIT Yanımda” iletişim kampanyası, kullanıcı geri bildirimlerini güçlendirdi ve toplu ücretsiz şarj günleri ile sektörde dikkat çekti. Bunun yanında En Win paketleri ile kullanıcıların şarj maliyetlerine yönelik çözümler geliştirildi.

Şarj istasyonlarında düzenli temizlik ve yenilenmiş hijyen protokolleri uygulanarak cihazların kullanım konforu artırıldı. EN YAKIT, yıl boyunca kullanıcı geri bildirimlerini dinleyerek tüm süreçlerini geliştirmeye devam etti.

Kurumsal alanda yapılan hamlelerle filo yönetim hizmeti genişletildi, çeşitli kurumlarla iş birlikleri yapılarak filo şarj operasyonlarının daha verimli yönetilmesi sağlandı.

Elektrikli dönüşümün toplumun tüm kesimlerine ulaşması hedefiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çeşitli okullarla iş birliği içinde çocuklara sürdürülebilir ulaşım eğitimi verildi.

Kullanıcı bağlılığını artırmayı amaçlayan sadakat programı, 2025 boyunca etkin şekilde işletilerek EN YAKIT topluluğunu büyütmeye devam etti.

Yeni yılda yeni hedefler

Elektrikli mobilite talebinin hızla arttığı, hızlı şarj yatırımlarının ivme kazandığı ve Türkiye’nin elektrikli araç pazarında Avrupa ortalamasına yaklaşan bir büyüme gösterdiği 2026’da En Yakıt, sektöre yön verecek güçlü hedefler belirledi.

Bu kapsamda, mobil uygulama yenilemesi ile kullanıcıların geri bildirimleri doğrultusunda daha akıllı, daha hızlı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunulacak.

Türkiye’nin farklı sektörlerinden markalarla yapılacak yeni iş birlikleri, elektrikli mobilite ekosisteminde yeni değer alanları oluşturacak.

EN YAKIT, 2026’da da Türkiye’nin en erişilebilir şarj ağı olma hedefini sürdürerek cihaz ağını ülke genelinde güçlü şekilde genişletecek.

DC hızlı şarj yatırımları artırılarak kullanıcıların yolculuk deneyimi daha da hızlandırılacak, uzun menzil ihtiyaçlarına yönelik çözümler önceliklendirilecek.

Şarj istasyonlarının bulunduğu alanlarda deneyim odaklı hizmetler hayata geçirilecek; sürücülere daha konforlu ve fonksiyonel istasyon ortamları sunulacak.

Kurumsal iş birlikleri ve filo çözümleri sayesinde yeni segmentlerde büyüme gerçekleştirilecek.

EN YAKIT, Türkiye’nin elektrikli ulaşım dönüşümündeki öncü marka pozisyonunu pekiştirme kararlılığını 2026’da da sürdürecek.







