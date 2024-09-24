Enerjide sınır ötesi atılım

Türkiye’de günlük 138 bin varil petrol, 7 milyon 300 bin metreküp de gaz çıkaran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yurt dışında da enerji üretiminde iddialı rakamlara ulaştı. Bir yandan boru hatları ve enerji merkezi ülkelerle ilişkiler, diğer yandan teknolojide yerli atak sayesinde enerjide anahtarı eline alan Türkiye; yurt içi ve yurt dışındaki doğal gaz ve petrol aramalarını yerli filoyla yaparken üretim de her geçen gün artıyor.

İÇERİDE 5, DIŞARIDA 7 NOKTADA ÜRETİM

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı günlük yurt içinde 138 bin 33, yurt dışında ise 35 bin769 petrol üretimine ulaştı. Bu kapsamda günlük ortalamaya bakıldığında Batman'da 37 bin 601 Adıyaman'da 9 bin 400, Trakya'da 236 varil, Şırnak'ta 46 bin 302 varil petrol üretiliyor. Yurt dışında ise günlük Azeri-Çırak-Güneşli projesinden 7 bin 576, Rusya Baytugan projesinden 3 bin 374, Irak Badra projesinden bin 78, Irak Missan projesinden 3 bin 40, Irak Siba projesinden 5 bin 565, Şah Deniz Kondensat projesinden ise 15 bin 136 olmak üzere toplam 35 bin 769 varil petrol üretimi yapılıyor.

Batman’da 71 bin, Adıyaman’da 2 bin, Trakya’da 1 milyon metreküp doğal gaz üretemi yapan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı; 540 milyar metreküplük rezervin keşfedildiği Sakarya gaz sahasında ise günlük 6 milyon metreküplük üretim yapıyor. Türkiye’nin yurt içinde günlük doğal gaz üretimi 7 milyonu aştı. Yurt dışında doğal gaz ortaklıklarıyla da dikkat çekiyor. TPAO’nun yüzde 19 oranla ikinci büyük ortağı olduğu Şah Deniz Gaz Projesi’nde ise günlük 12,3 milyon metreküp gaz çıkarılıyor.

YENİ HEDEF AFRİKA ÜLKELERİ

Afrika ülkeleri başta olmak üzere yurt dışındaki sondaj faaliyetlerinin artırılması ile birlikte, TPAO’nun artık küresel bir şirket hâline getirilmesi hedefleniyor. Libya, Irak, Nijer'de arama çalışmaları sürüyor. Son olarak Mısır ile enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı. Somali yolunda olan Oruç Reis, Türkiye'nin sorumluluğuna verilen 3 blokta çalışacak. Çıkan değerlere, yapılan analizlere göre ne sondajı yapılacağına karar verilecek.







