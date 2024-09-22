Enerjide verimlilik desteği 10 kat artırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın arz güvenliğini güçlendiren, dışa bağımlığı azaltan, çevreyi korumak için 2009 yılından bu yana uyguladığı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destek Programı’nı kapsamı genişletildi. Dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeyle projeler için sektörel kısıtlama kaldırıldı.

Enerjinin üretiminden nihai tüketimine kadar olan bütün sektörlere başvuru imkanı getirildi. VAP Destek Programı için sağlanan destek bedeli, 10 kat artırılarak proje başına 1,5 milyon liradan 15 milyon liraya çıkartıldı. Enerji tasarruf potansiyeli yüksek projelerin uygulanmasında proje bedeli için belirlenen 5 milyon liralık yatırım limiti kaldırıldı. Böylece aydınlatma, fan, pompa, elektrik motoru gibi ekipman bazlı projelerin yerine proses ve tesis bazlı projeler de kapsama alındı. Tasarruf potansiyeli yüksek, teknolojik, yenilikçi ve dijitalleşmeye katkı sağlayan projelere desteklerden faydalanma fırsatı sağlandı.

DÖNÜŞÜM İÇİN ENERJİ YÖNETİCİLERİ

Enerji yönetimi faaliyetlerine iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüme katkı sağlamak amacıyla, sıfır ve düşük sera gazı emisyonlu uygulama ve teknolojilerin kullanımı ve planlaması ile sürdürülebilirliğe yönelik faaliyetlerinin yerine getirilmesi eklenerek yetkin enerji yöneticileri yetiştirilecek.

262 PROJEYE 174 MİLYON TL

2009 yılından beri uygulanan VAP Destek Programı kapsamında, 626 verimlilik artırıcı projeye 174 milyon TL (güncel fiyatlarla 480 milyon TL) hibe destek verildi. Söz konusu projelerle yıllık 149.163 TEP (ton eşdeğeri petrol), kümülatif olarak 998.554 TEP enerji tasarrufu sağlandı. Söz konusu tasarrufun güncel fiyatlarla ekonomik karşılığı yıllık 2,56 milyar TL olarak gerçekleşti. Sağlanan tasarruf ile yıllık 570 bin ton CO2 eşdeğeri emisyonun önüne geçildi. Enerji verimliliği projeleri için güncel fiyatlar ile 2 milyar TL yatırım yapıldı.







