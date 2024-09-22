EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Enerjide verimlilik desteği 10 kat artırıldı

Enerjide verimlilik desteği 10 kat artırıldı

Merve Safa Akıntürk
04:0022/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Enerjide arz güvenliğini güçlendiren, dışa bağımlılığı azaltan ve çevreyi koruyan yatırımlara verilen destekler 10 kat artırıldı. Tasarruf potansiyeli yüksek, teknolojik, yenilikçi ve dijitalleşmeye katkı sağlayan projelere desteklerden faydalanma fırsatı sunuldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın arz güvenliğini güçlendiren, dışa bağımlığı azaltan, çevreyi korumak için 2009 yılından bu yana uyguladığı Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destek Programı’nı kapsamı genişletildi. Dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeyle projeler için sektörel kısıtlama kaldırıldı.

Enerjinin üretiminden nihai tüketimine kadar olan bütün sektörlere başvuru imkanı getirildi. VAP Destek Programı için sağlanan destek bedeli, 10 kat artırılarak proje başına 1,5 milyon liradan 15 milyon liraya çıkartıldı. Enerji tasarruf potansiyeli yüksek projelerin uygulanmasında proje bedeli için belirlenen 5 milyon liralık yatırım limiti kaldırıldı. Böylece aydınlatma, fan, pompa, elektrik motoru gibi ekipman bazlı projelerin yerine proses ve tesis bazlı projeler de kapsama alındı. Tasarruf potansiyeli yüksek, teknolojik, yenilikçi ve dijitalleşmeye katkı sağlayan projelere desteklerden faydalanma fırsatı sağlandı.

DÖNÜŞÜM İÇİN ENERJİ YÖNETİCİLERİ

Enerji yönetimi faaliyetlerine iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüme katkı sağlamak amacıyla, sıfır ve düşük sera gazı emisyonlu uygulama ve teknolojilerin kullanımı ve planlaması ile sürdürülebilirliğe yönelik faaliyetlerinin yerine getirilmesi eklenerek yetkin enerji yöneticileri yetiştirilecek.

262 PROJEYE 174 MİLYON TL

2009 yılından beri uygulanan VAP Destek Programı kapsamında, 626 verimlilik artırıcı projeye 174 milyon TL (güncel fiyatlarla 480 milyon TL) hibe destek verildi. Söz konusu projelerle yıllık 149.163 TEP (ton eşdeğeri petrol), kümülatif olarak 998.554 TEP enerji tasarrufu sağlandı. Söz konusu tasarrufun güncel fiyatlarla ekonomik karşılığı yıllık 2,56 milyar TL olarak gerçekleşti. Sağlanan tasarruf ile yıllık 570 bin ton CO2 eşdeğeri emisyonun önüne geçildi. Enerji verimliliği projeleri için güncel fiyatlar ile 2 milyar TL yatırım yapıldı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önemli açıklamalar: Almanya engellemeye çalışıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar 'Doğalgaza zam olacak mı?' sorusuna "Enflasyonun aşağı gidişini hızlandırmak için bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz" yanıtını verdi. Gelire göre doğalgaz ve elektrik faturalandırmalarında yeni model üzerine çalıştıklarını belirten Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk reaktörün 2025'te devreye alınmasının hedeflendiğini kaydetti ve santralin tamamının ise 2028'de bitirileceğini söyledi. Bayraktar Almanya'daki şirket tarafından santralin bir anlamda engellenmeye çalışıldığını ifade ederek Türkiye'de 100 yıldır faaliyet gösteren bir Alman firmasına da sitem etti.


#Enerji
#ekonomi
#Teknoloji

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye ek ödemede perde açıldı: PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?