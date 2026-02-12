Enflasyon tahmini arttı: Merkez Bankası yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 15-21 seviyesine çıkardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Karahan "2026 yılında enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 6 ile 12 aralığına gerileyeceğini işaret ediyor." dedi.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi’nde düzenlenen Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nda 2026 yılı enflasyon tahminini açıkladı.
"Fiyat istikrarının sağlanması doğrultusunda geçen yıl enflasyonda sağlanan gelişmeyi kıymetli buluyoruz. Sıkı para politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini görmeye devam etmek için önümüzdeki dönemde tüm para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğiz.
Enflasyon rakamlarının arka planında, kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz. Nitekim bu gelişme, dezenflasyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri olacak.
2025'de enflasyon ara hedefimizin 6,5 puan üzerinde gerçekleşti.
KKM'den çıkışta bir miktar döviz mevduat artışı öngörüyorduk, Döviz mevduatta görülen artış ağırlıklı olarak altın fiyat etkisinden kaynaklandı.
2026 yıllık ortalama petrol fiyatı tahmini 60,9 dolar.
2026'da enflasyon tahmin aralığımızı yüzde 15-21 olarak belirledik, bunda enflasyon hesaplamasında değişiklik ve hizmet ağırlığının artması etkili oldu.
2027 sonu için tahmin yüzde 6-12.
2026 ve 2027 için enflasyon ara hedeflerimiz yüzde 16 ve yüzde 9.
2028 için enflasyon ara hedefimiz yüzde 8.
2027 enflasyon hedef aralığımız yüzde 6-12.
Kira enflasyonu yüzde 30-36 arasında
Karahan "Kira tarafında gerek mevsim etkilerinden arındırılmış veriler, gerekse perakende ödeme sistemi verileri gibi kiralara yönelik öncü göstergeler ana eğilimin aşağı yönlü olduğuna işaret ediyor. Çeşitli senaryolar altında kira enflasyonunun bu yıl sonu itibarıyla yüzde 30 ila 36 arasında olabileceği tahmin ediliyor. Düzenleme değişikliğinin 2026 yılı için ima ettiği rakamlar eğitim tarafında dezenflasyon için belli bir alan olduğunu gösteriyor. Temel mallara baktığımızda ise döviz kuru kanalının etkisiyle zayıflamış bir enflasyon söz konusu. Beklentilerin enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyretmesi dezenfeksiyon süreci açısından risklerin canlı olduğunu gösteriyor. Bu görünüm de para politikasındaki sıkı duruşumuzu korumayı gerekli kılan unsurlardan biri." açıklamasında bulundu.