Enflasyon tahmini arttı: Merkez Bankası yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon rakamlarının arka planında, kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz. Nitekim bu gelişme, dezenflasyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri olacak.

Karahan "Kira tarafında gerek mevsim etkilerinden arındırılmış veriler, gerekse perakende ödeme sistemi verileri gibi kiralara yönelik öncü göstergeler ana eğilimin aşağı yönlü olduğuna işaret ediyor. Çeşitli senaryolar altında kira enflasyonunun bu yıl sonu itibarıyla yüzde 30 ila 36 arasında olabileceği tahmin ediliyor. Düzenleme değişikliğinin 2026 yılı için ima ettiği rakamlar eğitim tarafında dezenflasyon için belli bir alan olduğunu gösteriyor. Temel mallara baktığımızda ise döviz kuru kanalının etkisiyle zayıflamış bir enflasyon söz konusu. Beklentilerin enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyretmesi dezenfeksiyon süreci açısından risklerin canlı olduğunu gösteriyor. Bu görünüm de para politikasındaki sıkı duruşumuzu korumayı gerekli kılan unsurlardan biri." açıklamasında bulundu.