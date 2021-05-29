Eskişehir'in ipek böcekleri 64 kente gönderildi: 40 günde bir yıllık asgari ücret parası kazandırıyor

Türkiye'nin 5 farklı ilinde kooperatifi bulunan ve 64 ilde faaliyet gösteren Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik), Eskişehir'de canlandırılan 140 milyon ipek böceğini ücretsiz olarak üreticilerine dağıttı.

Her yıl 120 ton üretim sağlayan ve Türkiye'nin ipek ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan Kozabirlik'in Sarıcakaya tesislerindeki çalışanlar, 7 bin paket ipek böceğinin canlandırma işlemini tamamladı.

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Sadece dut ağacı yapraklarıyla beslenen milyonlarca ipek böceği için dut fidanı yetiştiren Kozabirlik, fidanların dağıtımını da ücretsiz olarak gerçekleştirdi.

Kozabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık, devlet destekleriyle birlikte üretime ilginin arttığını belirtti.

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Üretici adaylarını teşvik etmek için dut ağacı fidanı, ipek böceği temini olmak üzere bütün üretim ihtiyaçlarının Kozabirlik tarafından ücretsiz temin edildiğini anlatan Işık, "Devletimiz artık üretimin yapılacağı yeri yapana da destek veriyor. 2006 yılında Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde başlayan destekler her yıl artarak devam etti. Geriye sadece üretmek kaldı." dedi.

Işık, bu yıl Eskişehir'de canlandırılan 140 milyon ipek böceğini 64 kentte ücretsiz olarak üreticilere dağıttıklarını bildirdi.

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Bu yıl üretici başvurularının da arttığını kaydeden Işık, ipek böceği pazarının sadece tekstilden ibaret olmadığını, sağlık alanında, çelik yelek üretiminde ve kozmetik sektöründe de kullanıldığını söyledi.

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Işık, Türkiye'nin birçok ilinde üretim için mesainin başladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Devletimiz üretim için tüm imkanları sağlıyor. İpek böcekleri de mesaisini başarıyla tamamlıyor. Geriye sadece helvayı kavurmak kalıyor. 10 paket ipek böceği bakımı ile bir yıllık asgari ücreti 40 günde kazanabilmek mümkün. Yapacağımız tek şey üretime dahil olmak. Bir pakette 20 bin ipek böceği var. Bu da 20 bin koza anlamına geliyor. Mühendislerimiz illerde gezerek üretim yerinde böceklerin kontrolünü de yapıyor. Tarım Bakanlığımız böcek bakım evleri yapımına destek veriyor. Vatandaşın da üretime dahil olarak ülkemizin gelişimine katkı sağlaması gerekiyor."