Esnafa 750 TL kira desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş yeri kira olan esnafa 3 aylığına büyükşehirlerde 750 TL, şehirlerde 500 TL destek vereceklerini söyledi. Erdoğan, Külliye’de 4 saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koronavirüs pandemisiyle zor günler yaşayan esnafa müjdeler veren Erdoğan, KDV ve stopaj oranlarındaki indirimin 1 Haziran’a kadar uzatıldığını kaydetti. Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

ESNAFA 3,7 MİLYARLIK DESTEK

İş yeri kira olan esnafa 3 aylığına büyükşehirlerde 750 TL, şehirlerde 500 TL destek vereceğiz. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 olan esnaf kesimine 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımıza sunmuş oluyoruz.

İNİDİRİMLERİN SÜRESİNE UZATMA

Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve kar paylarındaki stopaj oranlarını düşürmüştük. Buna göre, stopaj oranları 6 aya kadar vadeli olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıl üzerinde olanlar için ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak mart sonuna kadar uygulanmaya devam edecek. Yıl sonuna kadar yüzde 20’den 10’a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresini 1 Haziran’a kadar uzatıyoruz. Yüzde 18’den yüzde 8’e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran’a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz. Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran’a kadar uzattık. Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın 1 yıl erteliyoruz.

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TL İLE TASARRUF ÇAĞRISI

Halkımızın tasarruflarını TL olarak değerlendirmesini teşvik etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL’ye çevirerek, üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlarla mücadelemize destek vermelerini bekliyorum. Portföy akımlarının yanında uluslararası doğrudan yatırımları da ülkemize çekmenin peşindeyiz. Salgın şartlarına rağmen yılın ilk 11 ayında organize sanayi bölgelerinde 251 fabrika üretime başladı. Üretim tarafındaki bu güzel gelişmelerin istihdama etkilerini görüyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde Eylül’de işsizlik oranı geçen seneye göre 1,1 puan gerileyerek yüzde 12,7 olarak gerçekleşti.

EKONOMİ YÖNETİMİNE GÜVENİN

Vatandaşlarımdan müsterih olmalarını, sürekli karamsarlık aşılayanlara inat bize ve ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum. Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır. Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz. Daha önce ülkemizle ilgili olumsuz tablolar çizen kurumlar değerlendirmelerini bizim dediğimiz yere getirmeye başladılar. Üretimin, ticaretin ve finansın tek merkezli hale dönüşmesinin sıkıntıları pandemide daha iyi görüldü.

Yılbaşında 3 gün sokak kısıtlaması

(Kovid-19 verileri) İstatistiklerle ilgili yöntem değişiklikleri uluslararası uygulamalar çerçevesinde yapılmıştır. Milletimizin tüm fertlerinin büyük fedakarlığıyla uyguladığımız kısıtlamaların ve diğer tedbirlerin olumlu etkilerini görmeye başladık. Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’e kadar kesintisiz uygulanacak.

Vefat eden sağlıkçıların yakınlarına ek destek

Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır.

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