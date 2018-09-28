Ekonomi Ev alma planı yapanlara 6 ay uyarısı
EMLAK

Ev alma planı yapanlara uyarı: Fiyatlar yükselecek

Ev alma planı yapanlara 6 ay uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan konutta indirim kampanyasında 1 ayda satılan konut sayısı 5 bine yaklaşırken KONUTDER'den ev alacakları yakından ilgilendiren bir uyarı geldi: Stokların erimesiyle birlikte 6 ay sonra ev fiyatları yeniden yükselişe geçecek.

Haber Merkezi DHA
Konut fiyatları 6 ay sonra yükselecek
Konut fiyatları 6 ay sonra yükselecek

Kampanyaya 16 projesiyle katılan KONUT Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Stokların erimesiyle 6 ay sonra ev fiyatlarının yükseleceğine dikkat çekerek, "Konut almak ve yatırım yapmak için bu dönem büyük bir avantaj" dedi.

5 bine yaklaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan konutta indirim kampanyası, konut piyasasına ciddi bir ivme kazandırdı. Doların değer kazanmasıyla ekonomide yaşanan durgunluktan etkilenen konut piyasası, ciddi avantajlar sağlayan kampanyayı fırsat bilen alıcıların ilgi göstermesiyle canlandı. 1 ayın sonunda satılan ev sayısı 5 bine yaklaştı.

10 milyar lira ciro

Kampanyaya 16 projesiyle katılan KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Kampanya iyi başladı, biz de dernekler ve sektörün önde gelen firmaları olarak destek verdik. Büyük bir fırsat, 2 aylık kampanya sürecinin sonunda ben 10 milyar lira ciro elde edileceğini ve 10-12 bin konutun satılacağını düşünüyorum" dedi.

300 ile 700 bin TL arasındaki konutlar talep fazla

Kampanya kapsamında 260 konutun satıldığını ve 140 milyon liralık ciro elde ettiklerini aktaran Elmas, "Biz Ağustos ortasında '5'i Bir Yerde' kampanyasıyla başlamıştık. Bakanlığın kampanyasıyla birleştirdik. 16 projede, Ağustos ortasından Eylül sonuna kadar 260 tane konut satıldı, 140 milyon liralık ciro elde ettik. 300 bin ile 700 bin lira arasındaki konutlara ciddi talep var. Daha önce gelip konut alamayan vatandaşlar,kampanyayla tekrar gelip konutları aldı. Bitmiş konut,dükkan, ofisler de kampanyaya dahil ettik, onların satışları da hızlandı" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Ekim ayında satışlar artacak

Ekim ayında satışların daha da artacağını söyleyen Elmas, "31 Ekim'e kadar sürecek kampanyada peşinat yüzde 10'a çekildi, peşin alımlarda yüzde 10 indirim yapıldı. Konut kredi faizleri yüzde 2'yi aşmışken, firmalar kendi bünyesinde 120 ay vadede 0.98 faiz imkânı sundu. Kampanyada 1 ay geride kalırken, 5 bine yakın ev sahibini buldu. Dövizin yükselme beklentisi insanları durduruyor ama bu beklenti de yavaş yavaş kırılıyor. Ekim ayında satışların hızlanacağını düşünüyorum. Zaten bizim sektörde konutlar en çok ekim, Kasım ve Aralık aylarında satılır. Kampanyanın etkisiyle de bu hızlanarak artacaktır" diye konuştu.

2 ayda maliyet artışı yüzde 20'yi geçti

Bu dönemde ev almanın çok avantajlı olduğunu belirten Elmas, "TÜİK rakamlarına göre son 1 yılda Türkiye genelinde ev fiyatları yüzde 10,5 arttı. İstanbul'da ise yüzde 4 artış oldu. Maliyetler korkunç derecede yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) rakamlarına göre son 1 yılda maliyetler yüzde 27 arttı. Kendi araştırmalarımıza göre ise, kurun hareketlenmesiyle beraber son 2 aydaki maliyet artışı yüzde 20'yi geçti. Yani maliyetlerin yanında konut fiyatlarında yükseliş olmadı. Önümüzdeki dönemde maliyetlerdeki bu artış konut fiyatlarına yansıyacaktır. Yansımadan önce ev almanın en avantajlı dönemini yaşıyoruz" dedi.

6 ay sonra fiyatlar artacak

Maliyet artışlarının konut stoğu fazlalığında fiyatlara yansımadığını dile getiren Elmas, şöyle devam etti:

"Bu artış konut fiyatlarına yansımadı çünkü stok var. Hazır konutlar ve üretilmekte olan konutlar mevcut. Bu da fiyat üzerinde baskı oluşturuyor, konut alacak vatandaş içinde avantaj oluyor. Birinci el konutta, 14-15 aylık stok vardı. Haziran sonunda Türkiye genelinde konut stoğu 800 bin, İstanbul'da ise 180 bindi. Son 6 ayda Türkiye genelinde 200 bin konut satıldı. Kalan 600 bin konut, 3 ay sonra 250 bin daha düşecek. Bu stok 400 binlere kadar inecek zaten sıfıra düşmesi mümkün değil. 6 ay sonra konut fiyatlarına maliyetler yansıyacaktır. Bazı illerde yansımaya başladı mesela İzmir'de ev fiyatları çok yükseldi. İstanbul, Ankara,Antalya ve diğer büyükşehirlerde de bunu hissedeceğiz."

REKLAM

Ağustos'ta ithalat yüzde 22,7 azaldı
EKONOMİ
Ağustos'ta ithalat yüzde 22,7 azaldı

İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım ücretleri belli oldu
EKONOMİ
İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım ücretleri belli oldu

Dolar hızla düşüyor: İşte son seviye
EKONOMİ
Dolar hızla düşüyor: İşte son seviye

3 yıl sonra bir ilk olabilir

3 yıl sonra bir ilk olabilir

Ekonomistler 11 Ekim'de açıklanacak veriye işaret ediyor.
'Yüzlerce FETÖ'cü Almanya'da'

'Yüzlerce FETÖ'cü Almanya'da'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e FETÖ tepkisi.
Erdoğan:Can Dündar bir ajan

Erdoğan:Can Dündar bir ajan

​Cumhurbaşkanı provokatif soruya net cevap verdi.
TOKİ'denev alana iyi haber

TOKİ'denev alana iyi haber

​Borçlara yönelik enflasyon düzenlemesi yapılacak.
YPG'ye yardım etmeyeceğiz!

YPG'ye yardım etmeyeceğiz!

​YPG'nin kimlerden oluştuğunu biliyoruz, bağlantıları ortada.
25 metre çekildi

25 metre çekildi

​Yalova'da korkutan görüntü, deprem habercisi mi?
7.7 ile sallandı

7.7 ile sallandı

​Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Göreve hazır

Göreve hazır

​Güvenlik güçlerine teslim edilecek.

Çok çalışana ödül

Çok çalışana ödül

Kamu personel rejiminde dönüşüm yapılacak.

Huzurevinde yangın

Huzurevinde yangın

​İstanbul'daki yangında mahsur kalanlar kurtarıldı.

Fark ettiniz mi?Artık yok

Fark ettiniz mi?Artık yok

​Meclis'in yeni halinden ilk fotoğraflar.
Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

​ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu.
Konutta 6 ay uyarısı

Konutta 6 ay uyarısı

​Stokların erimesiyle yeniden yükselişe geçecek.
'İnsanlıkları nerede kaldı'

'İnsanlıkları nerede kaldı'

​Türk futbolunun efsanesine büyük vefasızlık.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.