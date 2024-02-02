F-16'da şart yok

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin 40 yeni F-16 Blok-70 tedariki ve mevcut 79 F-16'nın modernizasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Yunanistan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine F-16 konusunun herhangi bir şarta bağlı olmadığı açıklandı. Haftalık bilgilendirme toplantısında, ABD'den talep edilen F-16’ların Türkiye'ye geliş tarihine ilişkin soruya bakanlık kaynakları, “Talebimizin ABD kongresindeki onay süreci 26 Ocak'ta başlamıştır. Teklif ve kabul mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak, projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir. Bazı Yunanistan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir” cevabını verdi.

İYİ NİYET BEYANI

Bakanlık kaynakları, ABD’den yapılan son F-35 açıklamalarına ilişkin “Her iki ülkenin duruşunda şu an herhangi bir değişiklik yok. ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı talebinin devam edip etmediğine dair soru üzerine, bakanlık kaynakları “Talebimiz devam etmektedir. Konsorsiyum ülkelerinden Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir. Görüşme ve çalışmalara devam edilmektedir” bilgisini verdi. Ayrıca Kanada’nın savunma sanayii ürünlerine uyguladığı ambargoyu kaldırmasının olumlu bir adım olduğu, müttefiklerden Türkiye’ye yönelik tüm kısıtlamaları kaldırmalarının beklendiği vurgulandı.

Türkiye F-35’e dönebilir

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland’dan sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby’den de Türkiye ile ilgili benzer F-35 açıklaması geldi. Günlük basın brifinginde “F-16'ların satılmasının ardından Türkiye'nin F-35 programına geri dönüp dönemeyeceğine” ilişkin soruya Kirby, bu konuda şu anda bir değişiklik ya da güncel bir gelişme olmadığı cevabını verdi. Kirby, “Bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor, eğer Türkiye bu konudaki endişelerimizi giderebilirse ondan sonra F-35 programına katılımı restore edilebilir” dedi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland da Türkiye ziyaretinde, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili durumun çözülmesi halinde Türkiye'yi yeniden F-35 programına kabul etmekten memnuniyet duyacaklarını belirtmişti.







