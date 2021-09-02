Fahiş fiyata karşı yasa: Gıda enflasyonuna önlem yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle gıda enflasyonuna karşı önemli adımlar atılacak. Ticaret Bakanlığı bu kapsamda, perakende, kooperatif ve hal yasalarıyla ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Yeni hal yasasıyla, gıda sektörünün etkin çalışması sağlanacak. Fahiş fiyat artışları ve fırsatçılığın da önüne geçilecek.

‘FRİGO’YA DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Sebze ve meyvelerin ticaretine ilişkin köklü değişiklikler getirecek ve hallerin modernizasyonunun yapılmasını sağlayacak düzenlemeyle üretimden satışa kadarki süreçte maliyetlerin azaltılmasına yönelik önemli bir çalışma üzerinde duruluyor. Buna göre, özellikle sebze ve meyvedeki çürüme ve bozulma ile israfın önüne geçmek için soğuk zincir taşımacılığına önemli destekler verilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, taşımacılıkta kullanılan kamyonların ‘frigo’ya dönüştürülmesi planlanıyor.

ÖTV İNDİRİMİ, HİBE DESTEĞİ

Antalya’dan Ankara’ya getirilen 100 tonluk ürünün ortalama 20 tonu bozuluyor. Bu durum maliyeti artırırken, ürüne de fiyat artışı olarak yansıyor. Ancak soğuk zincir taşımacılığıyla, ürünler soğuk kamyonlarla taşındığında çürüme ve bozulma da azalmış olacak. Böylece gıda fiyatlarını düşürmesi öngörülen düzenleme kapsamında, KDV’den muaf tutma, ÖTV indirimi ya da yüzde 10-20 hibe desteği gibi seçenekler değerlendiriliyor.

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KADINLARA ÜRETİM DESTEĞİ

Yine perakende ticarette haksız ticaret uygulamalarının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler de hayata geçirilecek. Zincir marketlere yeni kurallar getirilip bakkal gibi küçük işletmeleri koruyacak adımlar atılacak.