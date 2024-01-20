Filolar Togg olacak

Türkiye, son yıllarda savunma sanayiinde oldukça değerli projeleri hayata geçiriyor. TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA, bugün Türk Donanması'na teslim edilecek. Yalova Sefine Tershanesi'nde gemileri yakından takip edecek olan Muhabirimiz Neslihan Altun, TCG İstanbul hakkında Akademisyen Prof.Dr.Mesut Hakkı Caşın'dan bilgiler aldı. Casın, "Burada gördüğünüz gibi Türk Bahriyesi için güzel bir gün. Bir bayram diyebiliriz. Daha önce donanmamıza çok gemiler verdik. Denizaltılar verdik. Bir tane verdiğimiz zaman bir sene bayram oluyordu. Bugün bir bayramda dört gemi birden hediye ediyoruz" dedi. TCG İstanbul'da ilk defa kullanılacak olan bir sistemin altını çizen Mesut Hakkı Caşın, "Bu gemide ilk defa kullanılan bir sistem var. Geminin içerisinden dikey füze fırlatabiliyor. Bunu maalesef hiçbir müttefik bize vermedi. Teknolojisini de vermedi. Türk milli mühendisleri bunu başardılar. Onları Türk milleti adına kutluyorum" ifadelerini kullandı.