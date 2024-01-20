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Ekonomi

Filolar Togg olacak

Geçen yıl 19 bin 583 talihliye T10X teslimatına imza atan yerli otomobil Togg için genel sipariş dönemi bugün başlıyor. Vatandaşlar 2 ay içerisinde aracını teslim alabilecek. Yeni kurasız dönemle birlikte kurumsal firmalar ve filolar da toplu Togg alımı yapabilecek.

Şuayip Alabay
Şuayip Alabay
04:00 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:34 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşvi.
Arşvi.

Togg, T10X için genel sipariş dönemini bugün başlatıyor. T10X sahibi olmak isteyen tüm kullanıcılar, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekecek.

47 BİN ADETLİK ÜRETİM PLANI VAR

T10X için bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar; sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek. Siparişin ardından ödemeyle birlikte 60 gün içinde aracın teslim edilmesi bekleniyor. Togg, 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplayacak. Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş daha önce yaptığı açıklamada bu yıl 47 bin adetlik üretim planlaması yaptıklaırını belirtmişti. Togg’un Gemlik Kampüsü’nde günlük üretim 280 adede kadar çıkmıştı. Siparişlere bağlı olarak teslim üretimin artması da planlar dahilinde.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ SORUNLARI GİDERDİ

Akıllı cihazda kullanılan güvenlik ve konfora yönelik yazılımları sürekli güncelleyerek cihazların yıllarca yeni kalmasını ve bu sayede yüksek bir ikinci el değerine sahip olmasını hedefleyen Togg, açıklamada, 2024 üretim yılı T10X'lerdeki donanım versiyonları ve içerikleri hakkında da bilgiler paylaştı. Verilen bilgilere göre, standart 18 inç jantlara sahip olan V1 donanım tipi; kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim altyapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip "teknoloji ve konfor" paketiyle sunuluyor.

T10X’İN V2 DONANIMINDA YOK YOK

Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecek. Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1’de sunulan özelliklere ek olarak; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren “kış paketi” ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunuluyor.


Müttefiklerin vermediği sistemi Türk mühendisler yaptı: Geminin içerisinden dikey füze fırlatılabiliyor
Müttefiklerin vermediği sistemi Türk mühendisler yaptı: Geminin içerisinden dikey füze fırlatılabiliyor

Türkiye, son yıllarda savunma sanayiinde oldukça değerli projeleri hayata geçiriyor. TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA, bugün Türk Donanması'na teslim edilecek. Yalova Sefine Tershanesi'nde gemileri yakından takip edecek olan Muhabirimiz Neslihan Altun, TCG İstanbul hakkında Akademisyen Prof.Dr.Mesut Hakkı Caşın'dan bilgiler aldı. Casın, "Burada gördüğünüz gibi Türk Bahriyesi için güzel bir gün. Bir bayram diyebiliriz. Daha önce donanmamıza çok gemiler verdik. Denizaltılar verdik. Bir tane verdiğimiz zaman bir sene bayram oluyordu. Bugün bir bayramda dört gemi birden hediye ediyoruz" dedi. TCG İstanbul'da ilk defa kullanılacak olan bir sistemin altını çizen Mesut Hakkı Caşın, "Bu gemide ilk defa kullanılan bir sistem var. Geminin içerisinden dikey füze fırlatabiliyor. Bunu maalesef hiçbir müttefik bize vermedi. Teknolojisini de vermedi. Türk milli mühendisleri bunu başardılar. Onları Türk milleti adına kutluyorum" ifadelerini kullandı.


#Togg
#Elektrikli Araç
#Ticaret
#T10X
#Ekonomi
10 saat önce
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