Frontera dünyaya İstanbul’dan tanıtıldı

Opel, Yeni SUV Modeli Frontera'yı geçtiğimiz hafta İstanbul'dan dünyaya tanıttı. Tanıtıma Opel CEO’su Florian Huettl, Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams ve Ürün ve Fiyatlandırma Kıdemli Başkan Yardımcısı Tobias A. Gubitz'in de katılımıyla gerçekleşti.

TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye’nin bir SUV pazar olduğunu ve Frontera’nın tanıtımı için eşsiz bir pazar olduğunu ifade eden Opel CEO’su Florian Huettl, “Daha önce geldiğimde Frontera’nın tanıtımının burada yapılması için söz vermiştim. Türkiye’nin önemini göstermesinin yanı sıra İstanbul’dan daha uygun bir yer olacağını düşünemezdim. Türkiye’de sürekli büyümek istiyoruz. İşte bu yüzden erkenden buradaki bayi ağımıza elektrikli araçlar için yatırım yaptık. Opel ile ilgili en önemli kararlarda Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. Bu pazara yakın olmak istiyoruz ve önemli katkılar sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

TÜRK TÜKETİCİLERİ FRONTERA’YI ETKİLEDİ

Frontera’nın geliştirilirken Türk müşterilerinin beklentilerine göre şekillendiğinin altını çizen Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç ise, “Biz bunların hepsini Opel’le paylaştık, bu taleplerin büyük bir çoğunluğunu yerine getirdiler. O yüzden aslında tüketicinin taleplerine karşılık gelen, erişilebilir ve uygun fiyatlı diyebileceğimiz giriş paketiyle de hem B segmenti SUV’da fiyat anlamında cazip olan hem de bir üst paketi tercih edilirse de donanım anlamında müşterinin beklentisine karşılık veren bir araç olacak. Fiyatı açıklayacağımız lansman önümüzdeki aylarda gerçekleşecek” açıklamasını yaptı.

2025 HEDEFİ B SUV LİDERLİĞİ

Crossland’le B SUV’da ilk 3’te yer aldıklarını ve bu başarıyı Frontera’yal korumak istedikleirni söyleyen Yantaç, “2025 yılındaki sonuçlar bizim için önemli. Ben burada sadece Frontera diye ayırmıyorum, B SUV’de hep ilk 3’te bulunma beklentimiz ve hedefimiz bulunuyor. Geçen sene B SUV’de ikinci sırada tamamlamıştık. Frontera ile bunu liderliğe kadar taşımak istiyoruz diyebilirim. İlk satışlarımız yüksek adetlerde olacak. Segment payı olarak da pazar payı olarak da. Pazarda B SUV segmentinde hem ilk 5’te bulunacak bir araç olacak bulunduğu aylarda, hem bize segment payı getirecek hem de pazar payı getirecek bir araç olacak” değerlendirmesinde bulundu.

İKİNCİ YARIDA KREDİ MUSLUKLARI AÇILABİLİR

Türkiye otomotiv satışlarının ilk 4 ayını da değerlendiren Yiğit Yantaç sözlerini şöyle tamamladı: “İlk 4 ayda pazar 371 bin adet oldu. Şimdi sene sonu 1 milyon hedef dediğiniz noktada geri kalan 8 ayda 630 bin araç satılması lazım. 4 aylık dönemde 371 bin ise özellikle yıl sonu pazarın ister istemez büyüdüğü bir dönemi de dikkate alacak olursak bu hedefin erişilebilir olduğunu görüyoruz. Daha kolay bir matematik yapayım. Aya bölecek olsanız şu an kalan 8 ayda 70-80 bin bandında araç satıyor olması yeterli. Şu an ki bizim öngörümüz özellikle yıl sonunda gerileyen enflasyonla beraber, kurdaki gelişmelerle beraber de faiz anlamında gelişmeler olmasını ve kredi imkanları sağlanmasını bekliyoruz.”

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ SEÇENEK VAR

Opel, Yeni Frontera ile güç aktarma organlarının seçiminden donanım seçeneklerine kadar bu gereksinimleri her açıdan karşılıyor. Yeni Frontera, 48 volt teknolojisine sahip hibrit veya tamamen elektrikli güç seçenekleriyle sunulacak. Menzili ise 300 kilometreden fazla olacak. Uuzn menzilli versiyon ise 400 kilometreyi aşacak. Hibrit kullanım için özel olarak geliştirilmiş 136 HP (100 kW) güç sunan, 1,2 litrelik benzinli turbo motora sahip Frontera Hybrid, 28 HP (21 kW) gücündeki bir elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli bir şanzımanla birlikte çalışarak yakıt tüketimi ve karbon emisyonunu geleneksel motorlu bir modele kıyasla önemli ölçüde azaltıyor. Yeni Frontera’nın Avrupa satış fiyatı ise 24 bin avrodan başlıyor.







