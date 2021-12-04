Ekonomi Girişimciye 250 milyonluk kaynak Çekim merkezi hedefimiz var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Girişimciye 250 milyonluk kaynak : Çekim merkezi hedefimiz var

İstanbul Kalkınma Ajansı girişim fonlarına 250 milyon liralık destek verecek. Start-up’lara aktarılacak kaynakla Ar-Ge’yi ve inovasyonu odağına alan teknoloji ve yenilik tabanlı şirketlerle start-up’lar finansmana kolay erişecek.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Girişimciye 250 milyonluk kaynak​: Çekim merkezi hedefimiz var
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İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA), 2021 Yılı Bölgesel Girişim Sermayesi Destek Programı değerlendirme sonuçlarını duyurdu. Ajans, program kapsamında talepte bulunan 28 fondan 17’siyle yatırım sözleşmesi müzakereleri yapacak.

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  • İstanbul’daki teknoloji ve yenilik tabanlı şirketler ve startup’ların finansmana kolay erişim sağlayabilmeleri amacıyla oluşturulan toplam 250 milyon liralık kaynak, seçilen 17 fon üzerinden start-up’lara aktarılacak.

Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu’nun desteğiyle kurulacak fonların yatırım yapacağı alanlarda öncelik yüksek katma değer taşıyanlar olarak belirlendi. Hızlı büyüme, ihracat yapma, yüksek istihdam oluşturma potansiyeli taşıyan girişimler öncelikle desteklenecek.

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GİRİŞİMCİNİN YOLUNU AÇARIZ

İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, İstanbul girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesinin Ajansın en önemli önceliklerden biri olduğunu kaydetti.

  • Kamu hibeleri önemli bir destek olsa da girişimcilerin sürdürülebilir finansman modelleri ile desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Tüzgen, “Girişimcilerin yolunu açmak için paydaşlarımızla birlikte çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Hibe desteklerimizin yanında yeni destek araçlarını da geliştiriyoruz” dedi.
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