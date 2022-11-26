Global marka hedefine yatırım

Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da birçok ülkede faaliyet gösteren Nef, gayrimenkulde uluslararası marka olma hedefi için yeni yatırımları duyurdu. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Nef Global çatısı altında Miami’de 2 bin 200 konut için 3 arazinin satın alımını tamamladığını ve yatırımına başladığını söyledi. ABD’de en büyük konut geliştiricinin en fazla dört eyalette iş yaptığını belirten Erden Timur, Türkiye’nin kalkınması için uluslararası markalar üretmesi gerektiğini ifade etti.

BİLL GATES’E KOMŞU OLDUK

Erden Timur.

Timur, “Markalar Batı’ya gidip rekabet etmeye çekiniyor. Türkiye’deki herkes birbirini yurt dışında iş yapmaya teşvik etmesi lazım. Sadece birbirimize iş yaparak büyüyüp katma değer sağlayamayız” dedi. Miami’de kiralık konut projesi geliştirdiklerini belirten Timur, “Bir yılda 6 bin üniteye ulaşma ve 5 yıl içinde ABD’de 10 bin ünite kiralık konut geliştirme hedefimiz var. Toplam yatırım bedeli 2,2 milyar dolar olacak. Kaliforniya’da Coachella’da ise Bill Gates’e komşu 200 dönüm arsa aldık” diye konuştu.

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Bunun Amerika’daki dördüncü Nef projesi olacağını belirten Timur, Avrupa’da da iş yapacaklarını belirterek, “Londra’daki çalışmalarımızı finalize ediyoruz. Almanya’da Menheim, Hannover ve Stutgart lokasyonlarındayız. Almanya’daki projelerimizin de hepsi kiralanabilir” dedi.

İKİ YILDA DÖRT KAT BÜYÜDÜK

Bu sene yaklaşık 25 milyar liralık varlığa ve 13 milyar liralık bir öz kaynağa ulaştıklarını belirten Timur, şu bilgileri verdi: “Son iki yılda aktiflerimiz dört kat büyüdü. İki yılda 3,5 milyon metrekare arsa sattık. Ancak gelirimizin %70’i yurt dışı çalışmalarımızdan geliyor. Kazandığımızı da buraya yatırmaya devam ediyoruz. Yurt dışında halka arz çalışmaları gündemimizde. Fizibilite çalışmaları sürüyor.” Timur, Sakarya Sapanca’da, Muğla Bodrum’da, Konya’da ve İstanbul’da (Beykoz, Sütlüce, Nakkaştepe) toplam yatırım bedeli 750 milyon dolara yaklaşan projeler geliştirdiklerini kaydetti.

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