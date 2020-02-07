Ekonomi Gönüllü BES fonları kazandırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gönüllü BES fonları kazandırdı

Emeklilik Fonları Performans Raporu açıklandı. Yatırım fonlarının 2019’da ciddi ivme yakaladığını belirten TKYD Başkanı Mustafa Selim Yazıcı, "Geçen yıl gönüllü BES fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi, enflasyonun 14,9 puan üzerinde gerçekleşti" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) "Emeklilik Fonları Performans Raporu'nu düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. BES, yatırım fonlarında yaşanan gelişmeler ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) konularının ele alındığı toplantıda konuşan TKYD Başkanı Mustafa Selim Yazıcı, yatırım fonlarının geçen yıl oldukça iyi performans gösterdiğini söyledi.

HİSSE FON ÖNE ÇIKTI

Yazıcı, "En yüksek performansı katılım hisse senedi fonları gösterirken, ikinci sırada yabancı hisse senedi, üçüncü sırada ise hisse senedi kategorisi yer aldı. Fonlar 2020'de ivme lendi" dedi.

Nitelikli fonların ağırlığının yüzde 47 ile tarihteki en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çeken Yazıcı, şu bilgileri verdi: "Yatırım fonlarında hisse ve bono yatırımcısının ağırlığı azalırken katılım fonları ve değişken/karma fonlar yatırımcısının ağırlığı arttı. Gönüllü bireysel emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama net getirisinin son 10 yılda TÜFE'nin 72 puan, son 5 yılda 35 puan ve BES'in başladığı 2004'den itibaren ise TÜFE'nin yaklaşık 273 puan üzerinde getiri sağladığını görüyoruz. 2019'da ise gönüllü BES fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi, enflasyonun 14,9 puan üzerinde gerçekleşti. Tüm dönemlerde OKS emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama net getirilerinin TÜFE'nin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Başlangıçtan itibaren bakıldığında bu fark 8,2 puan iken, 2019'da ise yaklaşık 11,5 puan olarak gerçekleşti."

TÜFE'NİN ÜZERİNDE GETİRİ SAĞLADI

  • Emeklilik Fonları Performans Raporu"na göre, OKS emeklilik fonlarının başlangıçtan itibaren ağırlıklı ortalama getirisi yüzde 54 olurken, bu oran TÜFE'nin yaklaşık 8 puan üzerinde gerçekleşti. Fon getirileri, başlangıçtan itibaren tüm kategorilerde TÜFE'nin üzerinde getiri sağladı. En yüksek getiri yüzde 703 ile kamu dış borçlanma kategorisinde elde edilirken, onu yüzde 696 ile hisse senedi fonları izledi.

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