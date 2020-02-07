Kabinin yabancı ev sahipleri

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Rejim için sonuçları olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’de 8 şehidin olduğu hain saldırı ile ilgili olarak, ‘’Bu, İdlib mutabakatının açık bir ihlalidir. Rejim için tabii ki bunun sonuçları da olacaktır” dedi. Askeri gözlem noktalarının hayati rol oynadığını ve yerlerinde kalacağını belirten Erdoğan, İdlib’de yeni bir savaşa, sivil katliamına ve göç dalgasına müsaade edilmeyeceğini bildirdiklerini söyledi