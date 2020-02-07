Ekonomi Kabinin yabancı ev sahipleri
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kabinin yabancı ev sahipleri

Türkiye’nin son dönemde turizmden ticarete artan dış atılımları hava yollarında uçulan nokta ve sefer sayısını yükseltirken uçaklarda farklı uyruklarda host ve hostes çeşitliliğini de beraberinde getirdi. Uçaklarda yolculara 200’ün üzerinde yabancı uyruklu kabin memuru da hizmet veriyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Türk havacılık sektöründe 200'den fazla kabin memuru çalışıyor
Türk havacılık sektöründe 200'den fazla kabin memuru çalışıyor

Farklı coğrafyalara uçuş gerçekleştirmekte olan geniş uçuş ağına sahip hava yolu işletmelerinde, taşınan yolcunun ve operasyon tipinin çeşitliliği sebebiyle yaygın bir şekilde yabancı uyruklu kabin personeli de istihdam ediliyor.

YOLCUNUN KÜLTÜRÜNE GÖRE PERSONEL

  • Yabancı personel, majör diller haricinde etnik dillere hakim ve kabin memuru olma vasıflarına sahip yeterlilikte kişilerin istenildiği anda bulunamamasından dolayı istihdam ediliyor. İletişim dili İngilizcenin anlaşılmasında zorlukların yaşandığı ülke ve coğrafyalara yapılan uçuşlarda, yolcunun kültürüne hakim bir anlayış ile anadilinde iletişim sağlanarak yolcu/uçuş emniyeti ile misafir memnuniyeti tesis ediliyor. Türk havacılığının lokomotif kuruluşu olan Türk Hava Yolları bünyesinde 208 yabancı uyruklu kabin memuru bulunuyor. Bu sayı 12 bin 529 kabin görevlisi bulunan THY’de yüzde 1,66’ya denk geliyor. Diğer hava yolu şirketleri de dikkate alındığında bu sayıların daha da yükseldiği bildiriliyor.

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