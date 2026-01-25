Yeni Şafak
Gösterişli hayat pahalıya patladı: Lüks paylaşımlara milyonluk ceza

Gösterişli hayat pahalıya patladı: Lüks paylaşımlara milyonluk ceza

12:3525/01/2026, Pazar
AA
Sosyal medya paylaşımları inceleniyor
Sosyal medya paylaşımları inceleniyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medya üzerinden yapılan aşırı lüks harcama paylaşımlarının yakından takip edildiğini ve yapılan denetimler sonucunda geçen yıl 573 milyon lira ceza kesildiğini bildirdi.

GİB'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, sosyal medya platformlarındaki aşırı lüks harcamalara ve yüksek tutarlı tüketim görüntülerine ilişkin paylaşımların yakından takip edildiği belirtildi.

Sosyal medya hesapları mercek altında

Gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımları ve organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamaların Başkanlık tarafından risk analizine tabi tutulduğu aktarılan paylaşımda, beyan edilen gelirlerle uyumsuz harcama ve servet unsurlarının tespit edilmesi halinde gerekli incelemelerin yapıldığı vurgulandı.

5 bin 559 ihbar incelendi

Paylaşımda, bu kapsamda yapılan denetim sonuçlarına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçen yıl sosyal medya üzerinden bildirilen veya Başkanlıkça tespit edilen 5 bin 559 ihbara ilişkin denetimler yapılmış ve 573 milyon lira ceza kesilmiştir. Başkanlık, kayıt dışılıkla mücadele ve gönüllü uyumu artırma hedefi doğrultusunda dijital mecralardaki paylaşımların izlenmesine devam edecektir."



