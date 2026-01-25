Gösterişli hayat pahalıya patladı: Lüks paylaşımlara milyonluk ceza

"Geçen yıl sosyal medya üzerinden bildirilen veya Başkanlıkça tespit edilen 5 bin 559 ihbara ilişkin denetimler yapılmış ve 573 milyon lira ceza kesilmiştir. Başkanlık, kayıt dışılıkla mücadele ve gönüllü uyumu artırma hedefi doğrultusunda dijital mecralardaki paylaşımların izlenmesine devam edecektir."