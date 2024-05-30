GYODER 25'inci yılını yeni bir zirve ile taçlandırıyor

Bu yıl 25. yılını kutlayan gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER, sektörün geleceğine ışık tutmak adına I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi'ni düzenliyor. 5 Haziran 2024 tarihinde JW Marriott Ankara'da, 'Türkiye'de Gayrimenkulün Çarpan Etkisi' başlığıyla düzenlenecek zirvede sektörün önde gelen isimleri, uzmanları ve düşünce liderleri bir araya gelerek Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün güncel durumunu, gelecek trendlerini ve büyüme potansiyelini değerlendirecekler.

Zirve kapsamında, 'gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisine etkileri', 'GYO ve GYF'lerin sektördeki rolleri', 'konut sektöründe finansal darboğazdan çıkış yolları' ve 'kentsel dönüşüm' gibi konular detaylı bir şekilde ele alınacak.

Zirve kapsamında, 'gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisine etkileri', 'GYO ve GYF'lerin sektördeki rolleri', 'konut sektöründe finansal darboğazdan çıkış yolları' ve 'kentsel dönüşüm' gibi konular detaylı bir şekilde ele alınacak.

Açış konuşmasını GYODER Başkanı Neşecan Çekici ve SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün yapacağı I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi'nin sunuculuğunu Sosyolog, Eğitimci Yazar Pınar Saklıyan Koçali gerçekleştirecek. Ardından "Türkiye Gayrimenkul Sektörünün Gelişimi / Kurumsallaşması ve GYO'lar" başlıklı söyleşide Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş ve Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun yer alacak.

Mesa Holding Baş Hukuk Müşaviri Av. Pınar Ersin moderatörlüğünde düzenlenecek "Kentsel Dönüşümü Hızlandırmak: Etkin Stratejiler ve Çözümler" başlıklı panelde ise KEYM Kurucusu ve GYODER Başkan Yardımcısı Cem Yılmaz, Çakmaklı Hukuk Kurucusu Av. Serkan Çakmaklı ve Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör deneyimlerini aktarıp çözüm yolları sunacak.

Mesa Holding Baş Hukuk Müşaviri Av. Pınar Ersin moderatörlüğünde düzenlenecek "Kentsel Dönüşümü Hızlandırmak: Etkin Stratejiler ve Çözümler" başlıklı panelde ise KEYM Kurucusu ve GYODER Başkan Yardımcısı Cem Yılmaz, Çakmaklı Hukuk Kurucusu Av. Serkan Çakmaklı ve Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör deneyimlerini aktarıp çözüm yolları sunacak.

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, zirve ile ilgili olarak şunları söyledi: "GYODER olarak 25 yıldır sektörümüzün gelişimine katkı sağlıyor, yol gösterici çalışmalar yapıyoruz. I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi ile sektörümüzün tüm paydaşlarını bir araya getirerek, Türkiye'de gayrimenkul sektörünün çarpan etkisini ve gelecekteki potansiyelini masaya yatırmayı hedefliyoruz. Bu zirve, sektördeki yeniliklerin, fırsatların ve çözüm yollarının tartışıldığı önemli bir platform olacak."