Hazar'da yeni ortaklık: TPAO, Şafak-Asiman Doğal gaz Sahası'nda yüzde 30 hisse aldı

Türkiye, Hazar’da bulunan bir doğal gaz sahasına daha ortak oluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Türkiye Petrolleri, Şafak-Asiman sahasına ortak olarak giriyor. Yüzde 30’luk bir pay aldık. SOCAR ve BP ile birlikte bu sahada üretimimizi başlatacağız” dedi.
Türkiye, yurt içindeki milli enerji politikası kapsamındaki atılımlarını küresel pazarda da sürdürüyor. Hazar’da Azeri-Çırak-Güneşli ve Şahdeniz doğal gaz projelerine ortaklıklarının yanında son olarak Türkiye, yine Hazar'da bulunan bir doğal gaz sahasında iş birliği gerçekleştirecek. Bu amaçla; Bakü Enerji Haftası kapsamında Türkiye Petrolleri, SOCAR ve BP arasında Hazar’da bulunan Şafak-Asiman Doğal Gaz Sahası ile ilgili ortaklık anlaşması imzalanacak.
YENİ SAHALAR DA GÜNDEMDE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin Şafak-Asiman Sahası’na ortak olarak girdiğini belirterek “Yüzde 30’luk bir pay aldık. Her zamanki ortaklarımız SOCAR ve BP ile birlikte bu sahada üretimimizi başlatacağız. Başka sahalarla ilgili de konuşuyoruz” açıklamasını yaptı. Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin Azerbaycan’daki görünürlüğünün arttığına işaret ederek çalışmaların önümüzdeki dönemde artacağını vurguladı.
AZERBAYCAN’DAKİ ÜRETİMİMİZ ARTACAK
Bayraktar, 30. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'na katılmak için geldiği Bakü'de enerji alanındaki yeni hedefler hakkında bilgi verdi. Azerbaycan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le verimli görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Bayraktar, enerji alanındaki iş birliklerini konuştuklarını belirtti.
Fuarın açılış töreninde konuşma yapan Bakan Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasında köklü bir tarih üzerine inşa edilmiş stratejik bir enerji iş birliği bulunduğunu vurgulayarak Şafak-Asiman Sahası ortaklık anlaşması ile Türkiye’nin Azerbaycan’daki doğal gaz üretiminin artıracağını söyledi. Açılış konuşmalarının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Bakan Bayraktar, Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı’nda incelemelerde bulunurken Türkiye Petrolleri standını ziyaret etti.
BÖLGE ENERJİ GÜVENLİĞİNE KATKI
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye mesaj gönderdi. Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında birçok başarıya imza attığını belirterek şu mesajı verdi: "Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum Boru Hatları ve TANAP gibi altyapı yatırımlarıyla taçlandırdığımız bu iş birliğimiz sadece Türkiye ve Azerbaycan'a fayda sağlamakla kalmayıp, bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar yapmayı sürdürüyor."