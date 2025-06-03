Hazar'da yeni ortaklık: TPAO, Şafak-Asiman Doğal gaz Sahası'nda yüzde 30 hisse aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye mesaj gönderdi. Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında birçok başarıya imza attığını belirterek şu mesajı verdi: "Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum Boru Hatları ve TANAP gibi altyapı yatırımlarıyla taçlandırdığımız bu iş birliğimiz sadece Türkiye ve Azerbaycan'a fayda sağlamakla kalmayıp, bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar yapmayı sürdürüyor."