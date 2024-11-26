Hedef orta vadede piyasa liderliğine ‘Eriş’mek

1974 yılında ilk un değirmeni yatırımını gerçekleştiren ERİŞ, bugünkü en önemli iş kolu olan un sektöründe faaliyet göstermeye başladı. İlk günden itibaren kaliteden ve hijyenden ödün vermeden üretim yapan ERİŞ, bugün ERİŞ UN markası altında 5 kıtada 50’den fazla ülkeye satış yapan Türkiye’nin en büyük un ihracatçılarından biri konumunda. 2013 yılına gelindiğinde ERİŞ, ürün portföyüne yepyeni bir ürün ekledi. Türkiye’nin ilk yerli Noodle markası olan NUDO’yu tüketicilerle buluşturdu.





HELAL SERTİFİKAYA SAHİP MARKA

ERİŞ’in Noodle üretim tesisi BRCGS Food sertifikasına sahip. Un üretim tesisleri ise IFS Food sertifikalarına sahip. Bununla birlikte ERİŞ’in toptandan perakendeye kadar bütün ürünleri GİMDES Helal Gıda Sertifikasına sahiptir. Gıda sektöründe çalışmanın bir “vicdan işi” olduğuna inanan ERİŞ, bünyesinde bulunan şirketlerdeki tüm çalışanlarıyla “kendi sofrasına girmeyen hiçbir ürünü tüketiciyle buluşturmama” ilkesiyle hareket ediyor. ERİŞ, NUDO için oluşturduğu üretim proseslerine bağlı kalarak 2022 yılında ikinci markası DUDOMİ’yi noodle pazarına sundu. NUDO daha çok fonksiyonel noodle kategorisine hitap ederken, DUDOMİ özellikle genç noodle severlerin beklentisine uygun olarak birbirinden iddialı ve lezzetli pek çok sos seçeneğine sahip.





13-24 YAŞ ARASI TERCİH EDİYOR

ERİŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Eriş, “Her işimizi yaparken helal gıda kriterlerine ve toplumsal hassasiyetlere büyük önem veriyoruz. Noodle pazarına girdiğimizde, toplum sağlığını tehdit eden unsurları yasal olsa dahi ürünlerimizde kullanmayı tercih etmedik” dedi. Eriş, şöyle devam etti: “Yapılan araştırmalara göre noodleyi en çok 13-25 yaş aralığındaki gençlerin ve öğrencilerin tükettiğini görüyoruz. Noodle en çok okulların açık olduğu sonbahar başından yaz aylarının başlangıcına kadarki 9 aylık dönemde satılıyor.





MSG VE KORUYUCU İÇERMEYEN NOODLE ÜRETTİK

Tüketicilerin noodle ile ilgili en önemli eleştirilerinin başında, noodle üretiminde MSG, koruyucu ve renklendirici kullanılması ve bunların tüketici sağlığını olumsuz etkilemesi geliyor. Bu konuyla ilgili Abdullah Eriş şunları söyledi: “Biz de bu eleştirileri dikkate alarak, Türkiye’nin ilk noodle üzerine uzmanlaşmış Ar-Ge merkezini kurarak; MSG içermeyen, tamamen el değmeden, yüksek hijyenik standartlarda ve doğal ürünler kullanarak NUDO ve DUDOMİ markalarını geliştirdik.”





SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDADA İNOVASYON ÖDÜLÜ

Abdullah Eriş, çok yeni bir haberin müjdesini de bizimle paylaştı: “ERİŞ olarak, Sürdürülebilir Gıda Akademisi tarafından 10. kez düzenlenen ve geleceğin gıda sistemlerini hedefleyen çalışmaları ödüllendiren Sürdürülebilir Gıda Ödülleri’nde, İnovasyon Kategorisinde ödüle layık görüldük! Projemiz, “Katma Değeri Yüksek Bir Bileşen Olan Maden Suyunun Kullanılmasıyla Mineral İçeriği Yüksek, Fonksiyonel Noodle Üretimi”, sadece yenilikçi bir ürün geliştirmek değil; aynı zamanda sağlıklı,

sürdürülebilir ve çevre dostu bir gıda üretme anlayışımızın simgesidir. Bu projeyle:

*Doğal maden suyunu, kabartma ajanlarına ve asitlik düzenleyicilere alternatif olarak kullanarak tekstürel kalitesi yüksek bir noodle geliştirdik.

*Daha sağlıklı, besleyici ve lezzetli bir ürün sunarak gıda sektörüne öncülük ettik.

*Sürdürülebilirlik odaklı inovasyonlarımızla çevresel etkilerimizi minimize

ettik.Bu ödül, ERİŞ olarak özverili çalışmalarımızın ve sürdürülebilirlik

hedeflerimize olan bağlılığımızın bir sonucudur. Bizleri bu yolda destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz!

Daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz!





Probiyotikli Noodle ürününü geliştirdik

Abdullah Eriş, “Yıldız Teknik Üniversitesi ile en son vitamin destekli Probiyotikli Noodle ürününü geliştirdik. Hem patent başvurusu yaptık hem de dünyada ilk defa üretilen bir ürünü geliştirmiş olduk. Bu şekilde Yıldız Teknopark iş birliği ile Ar-Ge si yapılmış bir ürün grubu oluşmuş oldu” dedi.











