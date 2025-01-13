İç pazarda yüzde 30’a kadar düşen satışı artıracak: Yerli üreticiden hurda teşviki talebi

Mevcut koşulların devam etmesi halinde iç pazarda yerli araç satış oranının bu yıl da düşüşe devam edeceğini söyleyen OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Bu şekilde devam edeceksek 1-2 puan azalarak gider önümüzdeki senede” diye konuştu. Hurda teşvikinin gerekli olduğunu söyleyen Eroldu sözlerine şöyle devam etti: “Hurda teşviki bizce bir taşla 3-4 tane kuş vurma teşviki olarak görüyoruz. Birincisi Türkiye’nin çok önemli bir sürdürülebilirlik hedefi var 2053’e yönelik olarak. Türkiye de emisyonlarını azaltmak istiyor. Türkiye’de otomotiv parkının yaptığı emisyonun yüzde 95’ini parkın yarısı yapıyor. Diğer yarısı da yüzde 5’ini yapıyor. Belli bir fon ayırarak ülkenin yavaş yavaş emisyonu yüksek parktan ayrılması lazım. Bu araçlar hala bir ekonomik değere sahip oldukları için kimse bunları elden çıkartıp hurdaya ayırmak konusunda istekli değil. Uzun vadeli bir hurda teşvikinin yeşil dönüşüm altında devreye alınmasını önemli buluyoruz. Bu konuda da talebimiz var. Yani bu konuyu farklı ortamlarda da aslında hükümetle de dile getiriyoruz. Matrahların güncellenmesini de talep ediyoruz.”