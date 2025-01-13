İç pazarda yüzde 30’a kadar düşen satışı artıracak: Yerli üreticiden hurda teşviki talebi

Türk otomotiv üreticileri geçtiğimiz yıl yüzde 30’a kadar düşen yerli araç payını yukarı çekmek ve dünyadaki rekabetini güçlendirmek için iç pazarda matrah güncellemesi ile hurda teşviki talep etti. OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Yeşil dönüşüm fonu kurularak emisyonu ve yaşı yüksek parkın yarısını oluşturan otomobillerin değişmesi gerek” dedi.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, İstanbul’da otomotiv gazetecileriyle yaptığı toplantıda 2024 yıl sonuçlarını açıklarken sektörün taleplerini de değerlendirdi. Eroldu, düşen yerli araç satışı ve dünyada artan rekabetçilikten dolayı hurda teşviki istediklerini söyledi.
YERLİ SATIŞLARI %29-28’E DÜŞER
Mevcut koşulların devam etmesi halinde iç pazarda yerli araç satış oranının bu yıl da düşüşe devam edeceğini söyleyen OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Bu şekilde devam edeceksek 1-2 puan azalarak gider önümüzdeki senede” diye konuştu. Hurda teşvikinin gerekli olduğunu söyleyen Eroldu sözlerine şöyle devam etti: “Hurda teşviki bizce bir taşla 3-4 tane kuş vurma teşviki olarak görüyoruz. Birincisi Türkiye’nin çok önemli bir sürdürülebilirlik hedefi var 2053’e yönelik olarak. Türkiye de emisyonlarını azaltmak istiyor. Türkiye’de otomotiv parkının yaptığı emisyonun yüzde 95’ini parkın yarısı yapıyor. Diğer yarısı da yüzde 5’ini yapıyor. Belli bir fon ayırarak ülkenin yavaş yavaş emisyonu yüksek parktan ayrılması lazım. Bu araçlar hala bir ekonomik değere sahip oldukları için kimse bunları elden çıkartıp hurdaya ayırmak konusunda istekli değil. Uzun vadeli bir hurda teşvikinin yeşil dönüşüm altında devreye alınmasını önemli buluyoruz. Bu konuda da talebimiz var. Yani bu konuyu farklı ortamlarda da aslında hükümetle de dile getiriyoruz. Matrahların güncellenmesini de talep ediyoruz.”
TÜRKİYE ROMANYA’YLA MALİYETTE EŞİTLENDİ
Otomotiv sektörünün kısa vadede istihdam ya da üretiminde herhangi bir düşüş olmayacağını belirten Cengiz Eroldu, “Avrupalı üreticiler rekabete karşı yüksek maliyetli ülkelerden düşük maliyetli ülkelere kaymaya çalışıyorlar. Türkiye maliyet açısından Fas ve Mısır gibi ülkelerle rekabet halinde. Bizim maliyet artışımız var. Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde olan Romanya ile aynı maliyete geldi. Hal böyle olunca büyük bir tehdit” ifadelerini kullandı.
Egea bitse bile yeri doldurulur
- Egea modelinin bu yıl sonu bitişiyle ilgili de konuşan Eroldu, Türkiye’de ekonomik araçlara çok yüksek talep olduğunu vurgulayarak, “Bunu bugün A firması yapıyordu, A firması yapmasa B yapar, B yapmasa C yapar. Yani bu piyasa bunun yolunu bulacaktır. Şimdi zaten burada da bakarsanız hükümetin de yerli üretime yönelik teşvikleri var, destekliyorlar. Muhakkak bu alanlarda yatırım yapacak mevcut oyuncular, yeni oyuncular, birileri buraları dolduracaktır. O açıdan önemli olan talebin ne yönde olması. Talep oldukça o talebe cevap veren birileri muhakkak çıkacak. Boşluk dolar yani muhakkak” şeklinde konuştu.
Engellide yüzde 40 yerli büyük araç var
- Otomotiv alımında engellilere yönelik getirilen yüzde 40 yerlilik şartını değerlendiren OSD Başkanı, “Gündeme gelen ‘Tekerlekli sandalyenin sığacağı yerli aracımız yok’ sözüne katılmıyorum. Engelli araç alımında herkes yüksek fayda peşinde. O yüzden ticari araç alınmıyor ve herkes otomobile yöneliyor. Bu aslında tamamen konuyu bilmeyenler tarafından yapılan söylentiler. Türk otomotiv sanayinin engelliler için ürettiği birçok araç var, rampası olan içine tekerlekli sandalyenin girdiği” açıklamasını yaptı.