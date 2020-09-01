Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi İkinci el araba fiyatlarına ÖTV zammı Bir günde 30 bin TL arttı
OTOMOTİV

İkinci el araba fiyatlarına ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı

Geçtiğimiz günlerde uygulamaya alınan ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikinci el araç piyasasını da etkilemeye başladı. Düzenlemeyle kimi ithal modellerin sıfır fiyatları güncellenmeye başlayınca satışta olan ikinci ellerin fiyatları da zamlandı. Sektör temsilcileri fiyatlarda yüzde 10'luk bir yükseliş olacağını dile getirirken online platformlarda takibe alınan kimi ikinci el araç modellerinde bir gün içerisinde 30 bin TL'yi bulan artışlar gözlemlendi. Öte yandan uzun zamandır gündemde olan ikinci el araç satışına yetki belgesi zorunluluğu getiren düzenleme bugün itibariyle başlıyor. Satış yapılan yerleri, ödeme yöntemlerini ve satış şartlarını da düzenleyen yönetmelik ile çok ciddi cezalar da uygulanmaya başlayacak.

Kenan Biter Yeni Şafak
Sıfır araç tarafındaki ÖTV düzenlemesi ile ikinci el araç fiyatlarının da yüzde 10 artması bekleniyor.
Sıfır araç tarafındaki ÖTV düzenlemesi ile ikinci el araç fiyatlarının da yüzde 10 artması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı kararıyla, cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için ÖTV düzenlemesine gidildi.

Lüks ithal otomobillerdeki ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.

Karar sonrası kimi araçların sıfır fiyatlarında 15 bin TL'ye varan indirimlerin gerçekleşmesi beklenirken lüks ithal modellerde ise ciddi fiyat artışları gündeme gelecek.

ÖTV zammı ile araç fiyatlarında yeni dönem: Hangi araç ne kadar ÖTV zammı ödeyecek?
EKONOMİ
ÖTV zammı ile araç fiyatlarında yeni dönem: Hangi araç ne kadar ÖTV zammı ödeyecek?

Beklenen ÖTV düzenlemesinin tamamen indirimden ziyade kısmen indirim kısmen de artış olarak hazırlanması fiyatların uzun süredir yükselişte olduğu ikinci el araç piyasasını da etkiledi.

ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el araçta fiyatlar artış gösterdi.

İKİNCİ ELDE DE FİYATLAR GÜNCELLENİYOR

ÖTV düzenlemesi sonrası aracını satışa çıkaran çok sayıda kişi sıfır otomobil üreticileri gibi fiyat güncellemesi için kolları sıvadı. İkinci el araç satın almak için arayışta olan ve online kanallar üzerinden fiyatının düşmesi için favoriye alıp takipte kalan vatandaş ise 30 Ağustos itibariyle fiyatlardaki yukarı yönlü güncellemeyi görünce umudunu yitirmeye başladı.

İkinci el araçta neler oluyor: İşte fiyatları uçuran beş neden!
OYNAT 00:00
İkinci el araçta neler oluyor: İşte fiyatları uçuran beş neden!
İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Öyle ki; artış oranı 2018-2020 arasında yüzde 60'ı aşmış durumda. Tabi fiyatlardaki anormal artışın tek bir sebebi bulunmuyor. Döviz kuru, stok yetersizliği, koronavirüs, sıfır araç fiyatları ve opsiyon yalanı.. Gelin hep birlikte ikinci el araç fiyatlarını etkileyen nedenleri birlikte inceleyelim...

BİR GÜNDE 30 BİN TL ARTTI

ÖTV değişikliğiyle kimi ithal araç modellerinde ortaya çıkacak fiyat zammını öne süren çok sayıda ikinci el araç satıcısı fiyatlarda bir günde 30 bin TL'ye varan artışlar yaptı. Online kanallar üzerinden çıkılan satılık araç ilanlarındaki günlük değişimine ait ekran görsellerini alanlar ise sosyal medyada paylaşarak ortaya çıkan duruma tepki gösterdi.

RANDEVULAR İPTAL

Öte yandan ÖTV düzenlemesi öncesinde fiyatı noktasında anlaşarak hafta başında satışa konu aracı görmek için anlaşan çok sayıda kişi de mağdur oldu. Kimi araç alıcısı vatandaş satıcının son anda fiyat değişikliğine gittiğini dile getirirken kiminin ise farklı bahanelerle randevuyu iptal ettiği belirtildi.

İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'ın önünde: Araç başına 5 bin TL ceza kesilecek
EKONOMİ
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'ın önünde: Araç başına 5 bin TL ceza kesilecek

YÜZDE 10 ARTACAK

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan sektör temsilcileri ÖTV düzenlemesi ile sıfır araç fiyatlarında yaşanacak artışların ikinci el araç fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz olacağını ve bu artış oranının yüzde 10 seviyesinde gerçekleşeceğini dile getirirken, düzenlemeyle hem sıfır tarafta hem de ikinci elde satışların da düşmesinin beklendiğini kaydediyor.

ÖTV düzenlemesi ile ikinci el araç fiyatlarının yüzde 10 artması bekleniyor.

BELGE ZORUNLULUĞU BUGÜN BAŞLIYOR

İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişiler için zorunlu hale getirilen yetki belgesi uygulaması da bugün itibariyle başlıyor. Söz konusu belge olmadan artık araç alım satım işlemi gerçekleştirilemeyecek. İkinci el araç satışı yapılan yerleri, ödeme yöntemlerini ve satış şartlarını da düzenleyen yönetmelik ile çok ciddi cezalar da uygulanmaya başlayacak.

Yetki belgesi olmayanlar bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı yapabilecek.

İLANLARA ÜÇ ZORUNLULUK

Yönetmelikle ikinci el araç ilanı çıkan firmaların yetki belgesi numarasına yer vermesi ve belgedeki işletme adı veya unvanını kullanması zorunlu olacak. İlanlarda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verilemeyecek, yükümlülüklere uymayanlara para cezası uygulanacak ve bunların yetki belgesi de iptal edilebilecek.

Yönetmelik değişikliği ile belgesiz araç satışı yapanlara araç başına 5 bin TL ceza öngörülüyor.

Yetki belgesi olmadan online platformlarda satılık araç ilanı girilemeyecek.

GARANTİLİ SATILACAK

1 Eylül itibariyle hayata geçirilen düzenlemeyle satılan araç 2-8 yaşında ve 160 bin kilometre altındaysa bu araçların ekspertizi yaptırıldıktan sonra 3 ay 5 bin kilometre garantisiyle satılacak ve aracını satan kişi ekspertiz yaptırmadan satışı gerçekleştiremeyecek.

ÖTV düzenlemesi sonrası 20 sıfır araç modelinde yeni fiyatlar!
FOTOĞRAF 45
Title
​Cumhurbaşkanı kararıyla, cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırıldı.
Title
Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99,3’ü), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor.
Title
Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.
Title
1600 cc motora kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kalırken matrah değişti. Özel tüketim vergisi matrahı 70 bin liraya kadar olan araçlarda matrah 85 bin liraya çıkarılırken, ÖTV oranı yüzde 45 olarak korundu. ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL olan araclarda matrah; 85 bin ile 130 bin TL arasında çıkarılırken, ÖTV oranı yüzde 50 olarak korundu. Motor silindir hacmi 1600 ile 2000 cc arasında olan araçlarda yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı. Ayrıca 2000 cc motor üstü araçlarda yüzde 100 ile yüzde 160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130 ile yüzde 220'ye çıkarıldı.
Title
İşte ÖTV zammı sonrası, Türkiye'de en çok satan otomobil markalarının bazı modellerindeki fiyat değişikliği.
Title
Fiat Egea 1.4 Fire
Title
Eski Fiyat: 106.900. Yeni fiyat: 106.900. Fark: 0
Title
Fiat Egea 1.3 Mjet
Title
Eski Fiyat: 137.900. Yeni fiyat: 133.303. Fark: -4.597
Title
Fiat Egea Sedan
Title
Eski Fiyat: 139.900. Yeni fiyat: 135.300​
Title
Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg
Title
Eski Fiyat: 131.900. Yeni fiyat: 127.503. Fark: -4.397
Title
Renault Clio Sport Tourer Joy
Title
Eski Fiyat: 127.100. Yeni fiyat: 122.900
Title
​Renault ​Clio Sport Tourer Touch
Title
Eski Fiyat: 129.100. Yeni fiyat: 124.850​
Title
​​Renault ​Megane sedan
Title
Eski Fiyat: 237.900. Yeni fiyat: 223.150
Title
Toyota Corrolla Passion Multidrive S
Title
Eski Fiyat: 238.400. Yeni fiyat: 223.600
Title
Toyota Corrolla Passion X- Pack Multidrive S​
Title
Eski Fiyat: 243.700. Yeni fiyat: 228.550
Title
Toyota Corrolla HB 1.2 Dream Multidrive S
Title
Eski Fiyat: 241.550. Yeni fiyat: 226.500​​
Title
​Hyundai 1.0 MPI 5
Title
Eski Fiyat: 126.750. Yeni fiyat: 122.524. Fark: -4.226​
Title
Opel 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential
Title
Eski fiyat: 139.900. Yeni fiyat: 135.237. Fark: -4.663
Title
Hyundai Tucson 1.6 T- GDI (Benzin) Power Edition
Title
Eski Fiyat: 267.950. Yeni fiyat: 301.256
Title
Volkswagen Passat 1.5 lt 150 PS DSG Impression
Title
Eski Fiyat: 319.200. Yeni fiyat: 358.900
Title
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT
Title
Eski fiyat: 268.200. Yeni fiyat: 301.724. Fark: 33.524
Title
Peugeot 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi
Title
Eski fiyat: 321.300. Yeni fiyat: 369.495. Fark: 48.194​
Title
Audi A3 Cabrio 35 Turbo FSI
Title
Eski fiyat: 369.813. Yeni fiyat: 416.039. Fark: 46.226
Title
Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+
Title
Eski fiyat: 908.000. Yeni fiyat: 994.477. Fark: 86.477
Title
Yeni BMW 530i xDrive Sedan
Title
Eski Fiyat: 999.100. Yeni fiyat: 1.095.158. Fark: 96.058
Title
Yeni Clio
Title
Eski Fiyat: 135.900. Yeni fiyat: 13
ÖTV düzenlemesi sonrası 20 sıfır araç modelinde yeni fiyatlar!
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatları da merak konusu oldu. Araç alacaklar 2020 model sıfır araç fiyatlarının ÖTV düzenlemesi sonrası ne kadar olduğunu, hangi modelde ne kadar indirim yapıldığını, hangi modellere ise zam geldiğini araştırmaya başladı. İşte ÖTV oranlarında değişiklik sonrası 11 otomobil markasına ait 2020 model 20 sıfır araçta gerçekleşmesi beklenen fiyat değişiklikleri..

Eğitim ve otomobillerdeki vergilere yeni düzenleme: Özel okullarda KDV oranı yüzde 1'e indirildi
EKONOMİ
Eğitim ve otomobillerdeki vergilere yeni düzenleme: Özel okullarda KDV oranı yüzde 1'e indirildi
Abone Ol Google News
Bir günde30 bin TL arttı

Bir günde
30 bin TL arttı

​İkinci el araba fiyatlarına ÖTV zammı.
Türkiyenin doktor ablası

Türkiye'nin doktor ablası

​Yaşamını hastalarına adadı ve tek başına bir vakıf gibi hizmet verdi.
Washington Post: Türk ordusu hiç bu kadar küresel etki alanına sahip değildi

Mardin'de<br>dev operasyon

Mardin'de
dev operasyon

​Bu sabah 1831 personelin katılımıyla başlatıldı.

30 ilde<br>FETÖ'ye darbe

30 ilde
FETÖ'ye darbe

TSK yapılanmasından 59 kişi yakalandı.
20 modelde<br>yeni fiyatlar!

20 modelde
yeni fiyatlar!

ÖTV düzenlemesi ile fiyatı düşen de var artan da..
Dört maddelik tavsiye

Dört maddelik tavsiye

​DSÖ okullara güvenli dönüş önlemlerini açıkladı.
İlk gecede<br>25 ton yakaladılar

İlk gecede
25 ton yakaladılar

​Balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek sezonu açtı.
Polis her yerde<br>o aracı arıyor

Polis her yerde
o aracı arıyor

Uygulamadan polis motosikletine çarparak kaçtı.
Mısır halkına<br>teşekkürler

Mısır halkına
teşekkürler

​Areda Survey'in Mısır halkına yönelik anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Türkiye'ye müdahale hakkı doğdu

Türkiye'ye müdahale hakkı doğdu

​Yunanistan gayri askeri statüde bulunan adalara asker taşıyor.
Göreve devam edecek

Göreve devam edecek

​Attığın her adımı not ediyoruz Yunanistan!
Kovid-19<br>işkence kampı

Kovid-19
işkence kampı

Göçmenler koronavirüs yaydıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp işkenceye uğruyor.
ABD'li vekilden teşekkür

ABD'li vekilden teşekkür

​Türk toplumumun desteği bizleri sevindirdi ve minnettarız.
Adana'da<br>göz gözü görmedi

Adana'da
göz gözü görmedi

​Gece saatlerinde bastıran sis sonrası Adanalılar zor anlar yaşadı.
Lavrov<br>PKK'yı ağırladı

Lavrov
PKK'yı ağırladı

​Rusya ve PKK/YPG arasında beş maddelik anlaşma imzalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.