İkinci elde devir rekoru

Sıfır otomobil satışları ve motosiklet satışlarının zirveyi gördüğü geçtiğmiz yıl ikinci el otomobilde de rekor kırıldı. Türkiye devri yapılan araç sayısında 2023’te 10,5 milyonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 2023 yılında devri yapılan 10 milyon 551 bin 762 adet motorlu kara taşıtında devir yapıldı.

6,9 MİLYONU OTOMOBİL

Bu araçların ortalama yaşı ise 12,8 olarak hesaplandı. Devri yapılan otomobillerin ortalama yaşı 14,0, minibüslerin 12,6, otobüslerin 11,7, kamyonetlerin 11,6, kamyonların 14,7, motosikletlerin 4,7, özel amaçlı taşıtların 15,6 ve traktörlerin 19,7 oldu. 10,5 milyonluk araç devrinin 6,9 milyon adedi otomobillerden oluştu. Otomobili 1,6 milyon adetle kamyonet, 1,1 milyon adetle motosiklet, 323 bin 816 adetle traktör, 214 bin 878 adetle kamyon, 182 bin 789 adetle minibüs, 49 bin 273 adete otobüs ve 19 bin 220 adetle özel taşıtlar izledi.

SON 7 YILDA 3 MİLYONLUK ARTIŞ

Otomotiv devir sayısında son 7 yılda 3 milyonluk artış görüldü. İkinci eldeki hareketliliği gösterir nitelikteki TÜİK verilerinde, 2016’da 6,7 milyon araç devredilirken, 2017’de 7,4 milyon, 2018’de 7,7 milyon, 2019’da 8,6 milyon, 2020’de 9,2 milyon, 2021’de 8,8 milyon, 2022’de 9,5 milyon ve geçtiğimiz yıl 10,5 milyon aracın devri yapıldı.

MAYISTA 1,1 MİLYON 2. EL ARAÇ SATILDI

Geçtiğmiz yılın aylık dağılımına bakıldığında ise mayısta 1,1 milyon adetlik araç ikinci el piyasasında el değiştirdi. Aylara göre el değişim süreci ise şöyle gerçekleşti; Ocakta 921 bin 387, şubatta 704 bn 954, martta 1 milyon 66 bin 442, nisanda 1 milyon 25 bin 170, mayısta 1 milyon 104 bin 572, haziranda 892 bin 197, temmuzda 901 bin 725, ağustosta 893 bin 913, eylülde 774 bin 507, ekimde 723 bin, kasımda 705 bin 23 ve aralıkta 838 bin 871. Geçen yıl yapılan 10,5 milyon ikinci el araç satışının 5.7 milyonu ilk altı ayda, 4.8 milyonu ise ikinci altı ayda gerçekleşti.

TRAFİKTEKİ ARAÇLARIN YAŞ ORTALAMASI 14,5

Türkiye'de 2023 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 28 milyon 740 bin 492 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,5 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 14,1, minibüslerde 15,8, otobüslerde 15,8, kamyonetlerde 13,6, kamyonlarda 17,9, motosikletlerde 11,6, özel amaçlı taşıtlarda 14,8 ve traktörlerde 24,4'tür.

NOTERDE DEVİR İÇİN 9,8 MİLYAR HARCANDI

Sıfır araç bulmakta zorlanılan 2023’te kırılan rekorda ikinci el otomobillere yönelinmesi de etkili oldu. Fahiş fiyat noktasına kadar varan otomobil piyasasında galerilerin ve spekülatörlerin manipülatif hareketlerine Ticaret Bakanlığı aldığı tedbirlerle karşılık verdi. Noterler aracılığıyla da denetlenen ikinci el otomobil satışlarında 10,5 milyona ulaşan devrin 953 liralık noter ücreti karşılığı ise 9,8 milyar liraya ulaştı.







