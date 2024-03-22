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Ekonomi

İkiz dönüşüme meslek desteği

Yeşil ve dijital dönüşümün etkilerini dikkate alan işgücü piyasasında yeni adımlar atmak için düğmeye basıldı. İkiz dönüşüm kapsamında ihtiyaç duyulan mesleklerde becerilerin geliştirilmesine öncelik verilecek.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 22/03/2024 Cuma
Güncelleme: 06:25 - 22/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Belirlenen meslekler için ortak çalışma yapılarak İşbaşı Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursları hayata geçirilecek. İthalatta bağımlılığı olan petrokimya, otomotiv, elektrifikasyon, sağlık teçhizatı, makine ekipman üretimi ve yenilenebilir enerji alanlarında yatırıma ağırlık verilecek. İkiz dönüşüme yönelik vasıflı ve vasıfsız işgücü ihtiyacı analizinin tamamlanarak paylaşılması hedefleniyor.


BECERİ VE YETENEKLER DİKKATE ALINACAK

Yeşil dönüşüm çerçevesinde doğaya daha az zararı olan teknolojiler hız kazanacak.Bu sektörlerde yeni istihdam alanları da oluşturulacak. İŞKUR'un da destek vereceği eğitimlerde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ortak çalışmalar yapılacak.


#Ekonomi
#enerji
#dönüşüm
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