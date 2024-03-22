İkiz dönüşüme meslek desteği

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni bir karar daha imza attı. Yapılan düzenleme sonrası elektrik desteği alan abonele abonelik sürecinde güvence bedeli alınmayacak. Söz konusu düzenlemeden 3 milyon 721 bin kişinin faydalanacağı belirtilirken yeni uygulama ile bin 634 liraya kadar olan güvence bedelinin vatandaşın cebinde kalacağı öngörülüyor.