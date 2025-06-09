İlk Çinli oto Eskişehir'de banttan inecek

Uluslararası otomotiv satış ve dağıtım şirketlerinden ATMO Group, 2023 yılında SWM Motors ile giriş yaptığı Türkiye’de yatırımlarını hızlandırıyor. Türkiye merkezli bir şirket olarak uluslararası pazarlarda genişlemeyi hedefleyen ATMO Group, kısa bir süre önce Türkiye’de üretim için Urzema Holding ile ortak bir girişim olan Urzat Otomotiv AŞ’yi kurdu. Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Urzema Holding ile başlatılan ortak girişim, üretim yapılacak lokasyonu belirledi. Bu kapsamda SWM Türkiye, üretime ATMO Group ve Urzema Holding ortak girişimi olan Urzat Otomotiv AŞ aracılığıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) başlama kararı aldı.

Burak Azmanoğlu

G01 PRO MODELİ İLK ÜRETİM OLACAK

2024’ün son döneminde prensip anlaşmasına vardıklarını belirten SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, “Hem ATMO hem de Çinli ortağımız SWM markası Türkiye pazarına büyük bir inançla bakıyor. Türkiye, 1 milyonun üzerinde araç satışıyla önemli bir pazar haline geldi. Biz de bu pazarda nasıl katma değer yaratabileceğimizi düşünerek yola çıktık ve sonunda ülkemiz için çok kıymetli bir üretim adımına ulaştı. SWM, ATMO ve Urzema Holding olarak aynı vizyon ve inançla bu projeye başladık. Çalışmalarımız 2023’ün temmuz-ağustos aylarında başladı. Bugün itibarıyla artık son aşamadayız. Sonbaharda Türkiye için özel geliştirilen G01 Pro modelini Türk tüketicisiyle buluşturmayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemde farklı modellerin üretime dahil edilmesi için de planlamalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

İHRACATI DA YAPILACAK

Eskişehir üretim üssü olarak sadece iç pazara değil, ihracata da hizmet edecek. Azmanoğlu, “Ağırlıklı olarak ülkemizde şu an G01 modelimiz satılmakta. Yerli üretim olarak yollara çıkacak G01 Pro modeli ise yeni iç tasarımı, teknolojisi ve motor-şanzıman seçeneği ile pazara girecek. İhracat tarafında da altyapı çalışmalarımız devam ediyor. ATMO Group hâlihazırda Balkanlarda ve Avrupa’da faaliyet gösteriyor. Bu nedenle Türkiye’yi ihracat üssü olarak konumlandırmak mümkün. Bu girişim Türkiye’ye ciddi katma değer sağlayacak” diye konuştu.

Murat Ertaş

İLK ETAPTA 25 BİN ADET PLANLANIYOR

Urzema Holding CEO’su Murat Ertaş, “Kuracağımız tesislerde birçok önemli model üretilecek. İlk etapta 40-45 kişilik bir istihdam öngörüyoruz. Bu sayıyı 2026 yılında 100'e çıkartmayı planlıyoruz. İkinci faz yatırımla planlanan ve öngörülen bin 500 ila 2 bine kişiye yakın istihdam sağlamak olacak. Tesisin şu anda planlanan projesi, 2028 itibarıyla yıllık 200-250 bin adet bandında araç üretebilme kapasitesine ulaşmak. Amacımız yüzde 25'le başlayan yerlilik oranını yüzde 50'nin üzerine çekmek" değerlendirmesinde bulundu.







