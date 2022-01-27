Ekonomi THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu

İlker Aycı'nın Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı görevinden istifası sonrası yerine gelen isim netleşti. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu.

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Haber Merkezi Diğer
İlker Aycı THYden istifa mı etti? THYnin başına kim geçti? Ahmet Bolat kimdir? Yeni THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?
Ahmet Bolat

Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulunda değişiklik yapılması Türkiye'de kamuoyunun gündemine oturdu. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, görevinden istifa etme kararı aldı. İlker Aycı'nın istifa etmesinin talebi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Aycı’dan boşalacan başkanlık koltuğuna kimin geçeceği merak edilirken yerine gelecek isim de netleşti.

  • Aycı’nın yerine THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat geldi.

AHMET BOLAT KİMDİR?

Profesör olan Ahmet Bolat akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde ve şirketlerde çalıştı.

THY A.O'nda Yatırım Yönetimi, Uluslararası ilişkiler ve Anlaşmalar ile İnovasyon ve Projeler Başkanlıklarından sorumlu Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji Yardımcısı olarak çalıştı.

UÇAK ALIM SATIM İHALELERİ

Daha önce de Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan olarak Ortaklığa 400'e yakın uçak satın alımı ile 150'ye yakın uçak kiralanmasının planlanması ve gerçekleştirilmesinde hizmet etmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIKLARI

Bolat, Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM AŞ ve SunExpress Havayolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

Bolat, uçak-körük ataması, petrol tanker taşımacılığı, şehirlerarası otobüs işletmeciliği gibi lojistik alanlarda projeler yürütmüş; optimizasyon, sıralama ve çizelgeleme ve otomobil üretim hatları konularında birçok doktora, yüksek lisans tezleri yaptırmış ve bu alanlarda uluslararası periyodiklerde çok sayıda makale yayınlamıştır.

  • İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sanayi Mühendisliği alanında Lisans, Stanford Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans ve Michigan Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmıştır.

2 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini de yürütmektedir.

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