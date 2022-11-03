İngiltere Merkez Bankası'ndan son 33 yılın en yüksek faiz artırımı

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3'e yükseltti. Banka böylece 1989'dan bu yana görülen en büyük faiz artışını yaptı.

Beklentiler de faizin 75 baz puan artırılması yönündeydi. Karar 7'ye karşı 2 olmak üzere oy çokluğuyla alındı. Banka böylece faiz artışlarına 8. ayda da devam etti.

Politika yapıcılar, 40 yılın zirvesindeki 'inatçı yüksek enflasyon' ile ilgili endişelere vurgu yaptılar.

İngiltere'de eylül enflasyonu yüzde 10,1 ile 40 yılın zirvesine yükselmişti.