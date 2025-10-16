Yeni Şafak
İş Bankası'ndan kadın üreticilere destek

Mehmet Ali Parto
04:0016/10/2025, Perşembe
İş Bankası, kadın üreticilere dijital pazarlama, markalaşma ve finansal okuryazarlık eğitimleri vererek, Pazarama platformu üzerinden ürünlerini komisyon ve kargo ücreti ödemeden satmalarını sağlıyor.
Türkiye İş Bankası, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nde, ülke genelinde tarımsal üretime katkı sağlayan kadınları ‘Kadının Gücü: Geleceğin Tarımı” etkinliğinde bir araya getirdi. Etkinlikte, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Türkiye’de 5 milyon tarım üreticisinden 2 milyonunun kadın olmasına rağmen Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı kadın oranının sadece yüzde 15 olduğunu belirterek, kadınların tarımda güçlenmesinin hem ekonomik hem de toplumsal fayda sağladığını vurguladı. Yılmaz, "Tarımın yükünü sırtlayan kadınlar gelir paylaşımı ve karar mekanizmaları söz konusu olduğunda hala arka planda kalıyor. Oysa Dünya Bankası ve FAO araştırmaları, eğer kadınlar erkeklerle aynı olanaklara sahip olsalardı tarımsal üretimden küresel ölçekte elde edeceğimiz gelirin en az 1 trilyon dolar daha fazla olacağını söylüyor" dedi.


DİJİTAL KATKIYLA 7 MİLYON TL'LİK BAŞARI

İş Bankası, kadın üreticilere dijital pazarlama, markalaşma ve finansal okuryazarlık eğitimleri vererek, Pazarama platformu üzerinden ürünlerini komisyon ve kargo ücreti ödemeden satmalarını sağlıyor. Mart 2024’ten bu yana üretici kadınlar 7 milyon TL’den fazla gelir elde etti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Dr. Ayşegül Selışık, kadınların kooperatifler aracılığıyla birlikte çalışmasının marka değeri ve gelir artışı sağladığını belirterek, kırsal kesimde sürdürülebilir bir geleceğin kadınların güçlenmesiyle mümkün olduğunu ifade etti.


