İş Bankası'ndan kadın üreticilere destek

Türkiye İş Bankası, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nde, ülke genelinde tarımsal üretime katkı sağlayan kadınları ‘Kadının Gücü: Geleceğin Tarımı” etkinliğinde bir araya getirdi. Etkinlikte, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Türkiye’de 5 milyon tarım üreticisinden 2 milyonunun kadın olmasına rağmen Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı kadın oranının sadece yüzde 15 olduğunu belirterek, kadınların tarımda güçlenmesinin hem ekonomik hem de toplumsal fayda sağladığını vurguladı. Yılmaz, "Tarımın yükünü sırtlayan kadınlar gelir paylaşımı ve karar mekanizmaları söz konusu olduğunda hala arka planda kalıyor. Oysa Dünya Bankası ve FAO araştırmaları, eğer kadınlar erkeklerle aynı olanaklara sahip olsalardı tarımsal üretimden küresel ölçekte elde edeceğimiz gelirin en az 1 trilyon dolar daha fazla olacağını söylüyor" dedi.