Teknoloji Bankası kurulsun

Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’nde yatırım ve yenilikçi ürünler kadar farklı sektörlerden profesyonelleri bir araya getiren etkinlikler de önem taşıyor. Teknoloji dünyasının profesyonellerini ve iş dünyasını buluşturan zirveler, Türkiye’nin bilişim alanındaki yol haritasını çizmesi ve eksiklerini görmesi açısından gerekli görülüyor. Bu konudaki önemli örneklerden biri de şimdiye kadar 7 büyük zirvede C-Level seviyesinde 3.000 yöneticiye ulaşan Vizyon 100 Platformu. 14 global lideri ağırlayan zirvenin bu yılki teması ‘Dönüşüm–Teknoloji–Trendler’ olarak belirlendi.

Bülent Kutlu (ortada)

ZİRAAT BANKASI BENZERİ FİNANSAL YAPI ÖNEMLİ

Teknoloji dünyasındaki dönüşümlerin ele alındığı etkinlik oturumlarında konuşmacılar, ülkemizdeki yazılımcı ve girişimcilerin daha fazla desteklenmesi adına ‘Teknoloji Bankası’ kurulması fikrini ortaya attı. Tıpkı Ziraat Bankası’nın çiftçileri desteklediği örneklerde olduğu gibi Türkiye’deki farklı start-up, teknoloji firması ve bireysel yazılımcıların daha hızlı ilerlemesini sağlayacak bir teknoloji bankasının kurulmasının sektöre daha fazla dinamizm kazandıracağı görüşü kabul gördü. İzmir Çeşme’de gerçekleştirilen organizasyon kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, bu yılki 7. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’ne 14 global liderin katıldığını ve sonuç raporuna yazılarıyla katkı sağladıklarını kaydetti. Kutlu, "Hedefimiz, 2026 yılında 30 global markanın liderlerinin zirvemize katılımını sağlamak" dedi. Bülent Kutlu ayrıca, dünya çapındaki CEO’ların katıldığı bir platforma dönüştüklerini belirtti.

DİJİTAL MADENİ ÇIKARMAK İÇİN TEŞVİK ŞART

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lenovo Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ise bilişim sektöründe yüzde 23’e varan bir büyüme gördüklerini ifade ederek, yazılım ve servis alanında Türkiye’den dışarıya verilen hizmette artış olduğunu vurguladı. Hantaloğlu, "Ülkemizde KOBİ’lerin dijitelleşmesi, start-up ve scaleu-pların desteklenmesi yolunda önemli adımlar atılması lazım. Mühendislik açısından çok iyi ama yatırımcının karşısına ürününü pazarlamakta zorlanan teknoloji şirketleri var. Ülkemizdeki teknoloji potansiyeli anlamında yerin altında bir maden var, ancak onu çıkarmak kolay olmuyor. Buralara yatırım önemli. Bu nedenle zirvedeki oturumda, bu şirketletin desteklenmesi için bir Teknoloji Bankası kurulması gerektiğini dile getirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Online dünyadaki yenilikler konuşuldu

Vizyon 100 Danışma Kurulu Üyesi Teoman Alper Yiğit ise, “Ülke olarak yarının dünyasına soru soran, zihinler sayesinde ulaşabiliriz. Zirvemiz de bu bakımdan, kendi alanının öncü markalarından üst düzey yöneticileri bir araya getirmesinden dolayı fikirlerin ilerlemek için çarpıştığı bir ortam sunuyor" dedi. Randstad Türkiye Genel Müdürü Ufuk Gedikli, Vizyon 100 Platformu’nun zirve ile birlikte bölgenin de ivmesini yükselttiğini belirtirti. RS Assurance CEO'su Nihal Asker, geçen senenin 3 katı fazla katılım sağlandığını bildirdi. Zirvede özellikle teknolojinin geleceğine yön verecek trendler konuşuldu.







