Yeni nesil Xbox gücüyle etkileyecek, fiyatıyla şaşırtacak

Microsoft’un 2027’de piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni nesil Xbox modeli, oyun dünyasında taşları yerinden oynatacak. Ancak konsolun sunduğu yüksek performans, fiyat etiketine de yansıyacak gibi görünüyor.





Hibrit yapı: Konsol ve PC arasında yeni bir dönem

Microsoft, oyun konsolu anlayışını kökten değiştirecek yeni bir adım atıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre, “hibrit Xbox” olarak tanımlanan yeni model yalnızca bir konsol değil, aynı zamanda güçlü bir oyun bilgisayarı işlevi de görecek.





Bu sayede kullanıcılar yalnızca Xbox Store’dan değil, Steam ve Epic Games Store gibi PC platformlarından da oyun oynayabilecek. Yani Microsoft, konsolu doğrudan PC ekosistemine entegre etmeye hazırlanıyor.





RDNA 5 ve Zen 6: Donanımda sınırları zorluyor

Sızan bilgilere göre yeni Xbox, AMD’nin RDNA 5 grafik mimarisi ve Zen 6 işlemci çekirdekleri üzerine inşa edilecek.

11 çekirdekli işlemci

70 hesaplama birimli GPU

110 TOPS gücünde Nöral İşlemci Ünitesi (AI birimi)

48 GB’a kadar GDDR7 bellek desteği

Bu teknik özellikler, cihazı mevcut tüm konsollardan daha güçlü hale getirebilir. TSMC’nin 3 nanometrelik üretim süreciyle geliştirilecek çip, PlayStation 6’nın bile önüne geçebilir.





Fiyat beklentisi dudak uçuklatıyor

Performans artışının bedeli ise ağır olacak. Yeni Xbox’ın 800 ila 1.200 dolar arasında bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu rakam, şu anda Xbox Series X’in 499 dolar olan fiyatının neredeyse iki katı. Konsolun donanım olarak üst segment PC’lerle yarışacak seviyede olması, Microsoft’un stratejisinde “kârlılıktan çok ekosistem hakimiyeti” hedeflediğini gösteriyor.





2027’de yeni nesil konsol savaşı

Yeni Xbox’ın 2027 yılı içinde tanıtılması planlanıyor. Bu tarihte Sony’nin PlayStation 6 ile sahneye çıkması da bekleniyor. İki teknoloji devinin yeni nesil rekabeti, yalnızca performans değil bulut oyun, yapay zeka destekli grafik ve çoklu platform entegrasyonu gibi alanlarda da yeni bir dönemin kapısını aralayacak.





Microsoft’tan stratejik hamle