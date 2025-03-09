İş Pozitif ile 900 bin kadın iş sahibi oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İş Pozitif Toplantısı'nda Erzurumlu kadın emekçiler ile bir araya geldi. Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alan, iş arayan ile işverenin çevrimiçi olarak bir araya gelebildiği İş Pozitif programı ile istihdam edilen kadın sayısının 900 bini geçtiğini belirten Işıkhan, burada yaptığı konuşmada projenin en önemli hedefinin kayıtlı kadın istihdamını olması gereken seviyeye çıkarmak olduğunu söyledi.





EMEKÇİ KADINLARA ÇOCUK DESTEĞİ

İş Pozitif ile kayıt dışılık gibi problemlerin de önüne geçtiklerini söyleyen Işıkhan, “Ayrıca hem kayıtlı istihdamın artırılmasına hem de hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler vasıtasıyla kadın girişimciliğinin yolunun açılmasını da sağlıyoruz. İş Pozitif’e ilave olarak Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi’ne katılımcı olan kadınlarımıza çocuk bakım desteği sunuyoruz. Bu gibi ayrıcalıklar ile son 23 yılda kadınlara öncelik uygulanan programlarımızdan yararlanan 5 milyon vatandaşın yüzde 53’ü kadınlardan oluştu” diye konuştu.





15 MİLYON KİŞİ İŞKUR İLE İŞ BULDU

2002 yılından 2024 yılı sonuna kadar toplam 15 milyon kişinin İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirildiğini söyleyen Işıkhan, şunları kaydetti: “Tüm programlarda işe yerleştirilenlerin yüzde 33’ünü kadınlar oluşturmaktadır. Bu rakamlar bize, hem kadınların çalışma hayatındaki istek ve azmini, hem de kalkınma ve gelişme sürecimizde ne kadar önemli bir role sahip olduklarını göstermektedir.”

GENÇLİK PROGRAMINA 450 BİN BAŞVURU

Ulusal İstihdam Stratejisi vizyonu ile yeni bir döneme geçiş yaptıklarının altını çizen Işıkhan, “İstihdam politikalarımızı, günümüzün ihtiyaçlarına ve geleceğin dinamiklerine uygun şekilde tasarladık. En son İŞKUR Gençlik Programı’nı başlatarak gençlerimizin eğitim hayatları devam ederken çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlıyoruz. Üniversite eğitimi gören öğrencilerin gelir ve tecrübe kazanacağı bu programa rağbet çok yoğun. Türkiye genelinde 450 bine yakın gencimiz başvuru yapmış durumda. 2025'in sonunda 200 bin öğrencimiz bu programımızdan faydalanmış olacak. 4 yıl içinde ise 1 milyon gencimizi bu programdan faydalandıracağız” dedi.







