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Ekonomi

İslam ülkelerinden startup’a yatırım: 15 girişimciye 300 talip

İslam ülkelerinin ortak girişimcilik üssü olma hedefiyle yola çıkan Uluslararası Kuluçka Merkezi (IIC); finans teknolojisi, e-ticaret, gıda teknolojisi, tarım teknolojisi, spor teknolojisi, robotik, eğitim teknolojisi, iklim teknolojisi gibi birçok farklı alanda girişimcilere küresel pazara açılma fırsatı sunuyor.

Şuayip Alabay
04:00 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
IIC 4’üncü döneminde, 7 farklı ülkeden (Katar, Lübnan, Mısır, Azerbaycan, Pakistan, Suriye ve Türkiye) 15 girişimcisi bulunuyor.

IIC 4’üncü döneminde, 7 farklı ülkeden (Katar, Lübnan, Mısır, Azerbaycan, Pakistan, Suriye ve Türkiye) 15 girişimcisi bulunuyor.

Mayıs 2022’de Uluslararası Kuluçka Merkezi (IIC), Türkiye Cumhuriyeti Yatırım Ofisi, Bilişim Vadisi ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) arasında imzalanan üçlü anlaşma doğrultusunda kurulan forum, bugüne kadar 50'den fazla İİT ülkesinden 300'den fazla başvuru aldı. Her dönem için yapılan değerlendirmelerin ardından farklı ülkelerden başarılı 10-15 girişimci belirleniyor.


6 AYLIK EĞİTİM PROGRAMI

Desteklenmek üzere seçilen girişimciler, kendileri için tasarlanan için tam danışmanlık hizmetleri ve koçluk, küresel ağ oluşturma ve yatırım zirvelerine katılma, yatırımcılara erişim gibi imkanlar sunulan 6 aylık bir programa katılıyor. IIC 4’üncü döneminde, 7 farklı ülkeden (Katar, Lübnan, Mısır, Azerbaycan, Pakistan, Suriye ve Türkiye) 15 girişimcisi bulunuyor.


#Ekonomi
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#girişimci
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