İsrail'e desteği nedeniyle boykot edilen Nestlé’den küçülme kararı: 16 bin kişi işten çıkarılacak

12:0919/02/2026, Perşembe
AA
Boykot kampanyaları sürerken Nestlé’de kritik karar alındı.
İsrail’e verdiği destekten dolayı küresel çapta boykot edilen Nestle, ekonomik krize girdi. Şirket, küçülme ve yeniden yapılanma sürecine girdiğini duyurdu.

Boykotun etkisiyle her geçen sene satışları gerileyen Nestle, yeni Üst Yöneticisi (CEO) Philipp Navratil yönetiminde küçülme kararı aldı.

16 bin kişi işten çıkarılacak

Gelecek iki yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan 16 bin kişilik işten çıkarma, şirketin yaklaşık 280 bin kişilik toplam iş gücünün yüzde 6'sına tekabül ediyor.

Bu hamleyle 2027 sonuna kadar yıllık 1 milyar İsviçre frangı (1,3 milyar dolar) tasarruf sağlanması hedeflenirken şirket, bu hedefin yüzde 20’sine halihazırda ulaşıldığını bildirdi.

Bu arada, stratejik odaklanma planı çerçevesinde Nestle, dondurma iş kolunun kalan varlıklarını Froneri’ye devretmek üzere ileri düzey görüşmelerini sürdürüyor.

Öte yandan, Nestle, 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre,
şirketin satışları geçen yıl yüzde 2 düşerek 89 milyar 490 milyon İsviçre frangına (116 milyar dolar) indi.
Analistlerin beklentisi 89,83 milyar İsviçre frangı yönündeydi.
Şirketin net karı ise yüzde 17 azalarak 9,03 milyar İsviçre frangına geriledi.

Nestle'nin, kur etkisi ve satın almalar dışında kalan organik satışları geçen yıl yüzde 3,5 arttı. Analistler, organik büyümenin yüzde 3,38 artmasını bekliyordu.



#GIDA
#Nestle
#Yeniden Yapılanma
