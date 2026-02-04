Yeni Şafak
Nestle bebek mamasını geri çekti: 'Sereulid toksini' düşürdüğü ortaya çıktı

Nestle bebek mamasını geri çekti: 'Sereulid toksini' düşürdüğü ortaya çıktı

4/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
AA
Nestle, ocak ve aralık aylarında da Fransa'da Guigoz'un bazı partilerini geri çağırmıştı.
Nestle, ocak ve aralık aylarında da Fransa'da Guigoz'un bazı partilerini geri çağırmıştı.

Nestle, Fransa'nın maksimum sereulid (cereulide) toksini eşiğini düşürmesinin ardından, bebek maması geri çağırma kapsamını Guigoz markasının yeni bir partisini içerecek biçimde genişletti.

Nestle Fransa, bebek maması Guigoz'un bir partisi için daha geri çağırma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Avrupalı ve Fransız yetkililerin yeni bilimsel bilgilere dayanarak sereulid analiz yöntemlerinde bir güncelleme yaptığı ve kararın bu kapsamda alındığı kaydedildi.

Sereulid analiz yöntemleri geliştikçe, daha önce geri çağırılan partilere ek olarak, Guigoz bebek mamasının bir partisini daha gönüllü olarak geri çağırdığına işaret edilen açıklamada, şirketin kalite standardına önem verdiği belirtildi.

Nestle, ocak ve aralık aylarında da Fransa'da Guigoz'un bazı partilerini geri çağırmıştı.

DAHA ÖNCE FARKLI MARKALAR DA GERİ ÇEKTİ

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2 Şubat’ta bebek mamalarında bulunan sereulid toksini için kabul edilebilir eşik değerin düşürülmesini tavsiye etmişti.

Fransa makamları da bu tavsiyeye uyarak bebek mamalarında tartışma yaratan ve daha önce farklı markaların ürünlerini geri çekmelerine neden olan sereulid toksini ile ilgili riskler nedeniyle bu toksin için izin verilen üst sınırı düşürmüştü.

Sereulid toksini nedeniyle çeşitli markalar son aylarda çok sayıda ülkede satışını yaptıkları bebek mamalarını geri çağırdı.

Soykırımcı İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle dünya genelinde boykot edilen Nestle geçtiğimiz aylarda ekonomik krize girerek 16 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.



