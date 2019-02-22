İstanbul'da 400 bin bina risk altında

Kartal'da çöken bina sonrası bölgede bulunan 8 yapının daha riskli olduğu belirtilerek yıkımına karar verilmesi ve bu hadisenin ardından bir çok bölgeden riskli yapı başvurusu ve bina tahliye haberlerinin gelmesi kentsel dönüşüm sürecinin daha da hızlandırılması gerektiğini gözler önüne serdi.

Kentsel dönüşüm vizyonu kapsamında yeni bir süreç başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yayınladığı strateji belgesi kapsamında 81 ilin valiliğine bir genelge yollayarak illerdeki en riskli yapıların sayısının belirlenmesini istedi.

90 GÜN SÜRE!

Bakanlığın genelgesi sonrasında ilk adım İstanbul Valiliğinden geldi. Valilikten İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediyesine gönderilen yazıda belediyelerin bölgelerindeki en riskli yapıların sayısının tespitini yaparak bir Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlamaları istendi. Söz konusu çalışma için 90 günlük bir süre tanındı.

MAYIS'IN 20'SİNDEN SONRA BAŞLIYOR

Mayıs ayının 20'sinden sonra her kent kendine özgü kentsel dönüşüm planlamasını yaptığı bir Strateji Belgesini hazırlayarak Bakanlığın onayına sunacak. Onay sonrasında belediyelerden bakanlığa iletilen riskli yapı sayıları üzerinden dönüşüm sürecinin startı verilecek. Her kentin kendi özel olarak hazırlanacak kentsel dönüşüm belgesi kapsamında sadece ihtiyaç kadar konut üretilecek.

20 YILDA TAMAMLANACAK

Yeni kentsel dönüşüm vizyonu kapsamında 6,7 milyon konutun her yıl 300 binin dönüştürülmesi ve kentsel dönüşümün 20 yılda tamamlanması hedefleniyor. Bunun 30 binini bakanlık ve TOKİ yapacak. Kalanı özel sektör yapacak. Burada ise hem özel sektöre, hem belediyelere kredi ve faiz gibi gerekli tüm finansman desteği de sağlanacak. Kurulum aşamaları devam eden Emlak Bankası da finansman kısmında başrolde olacak.

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MÜTEAHHİT BİTİRDİĞİ SEVİYEDE SATIŞ YAPABİLECEK

Yeni dönemde müteahhitlere de kriterler getirilecek ve artık hiçbir konut yarım kalmayacak. Bu amaçla kentsel dönüşüme dahil olacak müteahhitlerden yapım bedelinin yüzde 10'unu teminat olarak göstermeleri zorunlu tutulacak. İnşaatın ilerleme seviyesine göre bakanlık tarafından satışlara izin verilecek. Yani yatırımcı ne kadar inşaat yaptıysa o kadar satış yapabilecek. Yani ön satış yaparak hak etmediği bir parayı alamayacak.

İSTANBUL'DA 400 BİN BİNA RİSKLİ

Valiliğin belediyelere gönderdiği yazı ile yeni kentsel dönüşüm sürecinin startının verildiği İstanbul'da 400 bin bina riskli olarak ifade ediliyor. Bu da Türkiye genelinde dönüşmesi gereken 6,7 milyon konutun neredeyse yüzde 10'una denk geliyor. 2035'e kadar beklenen olası bir İstanbul depreminde ise bu yapılarının 30 binin yıkılabileceği tahmin ediliyor.

BİNANIZIN RİSKLİ OLUP OLMADIĞINI ANLAYABİLECEĞİNİZ 7 DETAY

Vatandaşların binaların sağlamlığını kontrol etmek için en güvenli yöntemin deprem testi yaptırmaları olduğunu söyleyen Kentsel Dönüşüm Uzmanı Hakan Çatalkaya, vatandaşların oturdukları binalarla ilgili ön tespiti kendilerinin de yapabileceğini ifade ederek bakılması gereken 7 unsuru açıkladı;

"Bina 1999 yılında önce yapıldıysa, bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa, inşaatta hazır beton kullanılmadıysa, binadan daha önce alınmış karot beton dayanımı C10 altındaysa, kolon ve kirişlerde çatlaklıklar varsa, bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları veya benzeri şeyler varsa ve bina dere yatağı, dolgudaysa riskli olabilir.''

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