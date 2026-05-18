İstanbul’dan Ege’ye elektrikli Araçlarla kesintisiz yolculuk

EN YAKIT, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstanbul’dan İzmir’e yola çıkacak elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Marmara’dan Ege’ye uzanan güzergâhta sürücüler, yolculuk boyunca menzil kaygısı yaşamadan seyahat edebilecek.

Keyifli mola noktaları

İstanbul’dan İzmir’e giden rotada Bursa çevresindeki dinlenme noktalarında mola vererek yolculuğunuza keyifli bir ara verebilir, Cumalıkızık’ın tarihi sokaklarını keşfedebilirsiniz. Manisa üzerinden İzmir’e ulaşırken Ege’nin sıcak atmosferini hissedebilir; Kordon, Saat Kulesi ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı gibi şehrin simge noktalarını ziyaret ederek İzmir’in enerjisini yaşayabilirsiniz.

Şarj istasyonları: Oksijen O68 Dinlenme Tesisleri, Oksijen O167 M.Kemal Paşa Dinlenme Tesisleri, Oksijen O375 İzmir Yönü

Özgürce seyahat

Yol boyunca konumlanan şarj istasyonları sayesinde kullanıcılar, şarj işlemlerini gerçekleştirirken aynı zamanda dinlenme, yeme-içme ve alışveriş olanaklarından da faydalanabiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, “Elektrikli araç kullanıcılarının Türkiye’nin her noktasına güvenle ulaşabilmesi için şarj altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. Farklı bölgeleri birbirine bağlayan bu rota sayesinde İstanbul’dan İzmir’e uzanan yolculuklar, şarj kaygısı güdülmeden konforlu ve kesintisiz şekilde gerçekleştirilebiliyor” dedi.







