Kaan geleceği inşa ediyor

Yerli imkanlarla geliştirilen 5'inci esil savaş uçağı Kaan’ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi sonrası gökyüzünde yeni bir sayfayı daha aralayan Türkiye, 6'ncı nesil savaş uçağı için de çalışmalarını sürdürüyor. 5'inci nesil uçaklarda en önemli özellik olarak görünmezlik ön plana çıkarken, 6'ncı nesil de ise bu görünmezliğe ek olarak yapay zekayla çalışan sistemler entegre edilecek. Türkiye bu kapsamda otonom savaş uçaklarını geliştirecek çalışmaları başlattı.





KAAN 6'NCI NESİL OLMAYA DA ADAY

Uzmanlar, KAAN’ın beşinci nesil uçak olarak tasarlanmasına rağmen 6’ncı nesil uçak olma yolunda hazırlıkların devam ettiğini belirtti. Uzmanlar, “Beşinci nesil görünmezliktir. Biliyorsunuz özel bir boyayla boyanıyor. Türk sanayi savunma sanayi bu boyayı üretebilme kapasitesine sahip. Yani herhangi bir ülkeden ithal etmiyorsunuz. Ayrıca üzerindeki elektronik donanım da farklıdır ve bunu da Türk savunma sanayisi üretebiliyor” dedi.





NEDİR BU 6’NCI NESİL

ABD, Rusya, Çin, Birleşik Krallık, Japonya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç ve Tayvan gibi ülkeler 6'ncı nesil savaş uçakları üzerine çalışıyor. Bu uçakların savaş uçaklarının yerini alması ve 5'inci nesil uçaklara tamamlayıcı rol üstlenmesi hedefleniyor. Henüz konsept tasarım aşamasındaki bu projelerin, 2030-2035 arası somut hale gelmesi bekleniyor. İnsan bedeninden arınmış olarak tasarlanan bu sistemler, sahip olacağı etkin manevra kabiliyeti ve yapay zeka teknolojisiyle eski nesil uçaklara üstün hale geleceği ifade ediliyor.



