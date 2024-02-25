|
Ekonomi

Kaan geleceği inşa ediyor

5'inci nesil savaş uçağı Kaan'ın ilk uçuşunun ardından gözyüzünde yeni bir sayfa aralandı. Türkiye'nin 6'ncı nesil savaş uçağını geliştirmesinde Kaan'ın kilit rol oynayacağını belirten uzmanlar, havacılıkta yapay zeka teknolojisinin de aktif biçimde kullanılacağını ifade ediyor.

Canberk Doğan
04:00 - 25/02/2024 Pazar
Güncelleme: 05:17 - 25/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Hedef altıncı nesil uçak.
Hedef altıncı nesil uçak.

Yerli imkanlarla geliştirilen 5'inci esil savaş uçağı Kaan’ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi sonrası gökyüzünde yeni bir sayfayı daha aralayan Türkiye, 6'ncı nesil savaş uçağı için de çalışmalarını sürdürüyor. 5'inci nesil uçaklarda en önemli özellik olarak görünmezlik ön plana çıkarken, 6'ncı nesil de ise bu görünmezliğe ek olarak yapay zekayla çalışan sistemler entegre edilecek. Türkiye bu kapsamda otonom savaş uçaklarını geliştirecek çalışmaları başlattı.


KAAN 6'NCI NESİL OLMAYA DA ADAY

Uzmanlar, KAAN’ın beşinci nesil uçak olarak tasarlanmasına rağmen 6’ncı nesil uçak olma yolunda hazırlıkların devam ettiğini belirtti. Uzmanlar, “Beşinci nesil görünmezliktir. Biliyorsunuz özel bir boyayla boyanıyor. Türk sanayi savunma sanayi bu boyayı üretebilme kapasitesine sahip. Yani herhangi bir ülkeden ithal etmiyorsunuz. Ayrıca üzerindeki elektronik donanım da farklıdır ve bunu da Türk savunma sanayisi üretebiliyor” dedi.


NEDİR BU 6’NCI NESİL

ABD, Rusya, Çin, Birleşik Krallık, Japonya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç ve Tayvan gibi ülkeler 6'ncı nesil savaş uçakları üzerine çalışıyor. Bu uçakların savaş uçaklarının yerini alması ve 5'inci nesil uçaklara tamamlayıcı rol üstlenmesi hedefleniyor. Henüz konsept tasarım aşamasındaki bu projelerin, 2030-2035 arası somut hale gelmesi bekleniyor. İnsan bedeninden arınmış olarak tasarlanan bu sistemler, sahip olacağı etkin manevra kabiliyeti ve yapay zeka teknolojisiyle eski nesil uçaklara üstün hale geleceği ifade ediliyor.


#Savunma Sanayi
#KAAN
#savaş uçağı
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) berat gecesi ile ilgili sözleri