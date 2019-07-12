Kamuda zam pazarlığı 1 Ağustos’ta

Konfederasyon genel merkezinde basınla buluşan Yalçın, memurlar için 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin 1 Ağustos itibarıyla başlayacağını belirtti. Yalçın, 3 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının bu görüşmelerde belirleneceğini vurguladı.

20 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR

Görüşmelerin memur ve memur emeklilerinin aileleri de dikkate alındığında yaklaşık 20 milyon vatandaşı yakından ilgilendirdiğini ifade eden Yalçın, bunun da nüfusun dörtte birine denk geldiğini söyledi. Yalçın, hükümetin 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi kapsamında kamu işçisine 2019’un ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif ettiğini hatırlattı.

MASA DEĞİŞMELİ

Toplu sözleşme masasının yapısının da değişmesini isteyen Yalçın, toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili konfederasyon dışındaki konfederasyonların varlığının memurların pazarlık gücünü daha da artırmadığını ifade etti. Başka bir soru üzerine Yalçın, toplu sözleşme masasında 3600 ek gösterge taleplerini de bir kez daha dile getireceklerini kaydederek, taleplerinin 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi olduğunun altını çizdi..

CHP İŞÇİNİN GLADYATÖRÜ

Görüşmelerin memur ve memur emeklilerinin aileleri de dikkate alındığın CHP’nin seçimde kullandığı “Martın sonu bahar” sloganına atıfta bulunan Yalçın “Martın sonu kara kış oldu. CHP, işçilerin garantörü değil gladyatörü oldu” dedi.