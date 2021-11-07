Kanal İstanbul çevreyi koruyacak

CHP’nin yeniden depreşen Kanal İstanbul karşıtlığı, İstanbul’un ve İstanbulluların güvenliği ve sağlığından ziyade, temeli olmayan siyasi bir söylem olarak dikkat çekiyor. İstanbul Boğazı’ndaki yük trafiğini azaltacak Kanal İstanbul, Türkiye’yi deniz lojistiğinde öne çıkaracak. Dünya ticaretinin yoğunlaştığı orta koridorun en önemli kavşağı olan Türkiye; deniz, kara, hava ve demir yolu yük trafiğinin tüm alanlarında öne çıkıyor.

ORTA KORİDORUN STRATEJİK ÜSSÜ

Dünya hava kargoculuğunun yeni merkezi olan İstanbul Havalimanı, Azerbaycan’ın Karabağ zaferiyle açılan Nahçivan (Zengazur) koridoru, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile geçtiğimiz aylarda ilk kazmanın vurulduğu Kanal İstanbul projesiyle Türkiye, orta koridorun iddialı ülkesi olarak dikkat çekiyor.

DÜNYA TİCARETİNİN %80’İ DENİZ YOLUYLA

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)’ın Mayıs 2021 tarihli ‘Güncel Küresel Ticaret’ başlıklı raporuna göre; uluslararası mal ticaretinin yaklaşık yüzde 80’i denizyolu ile taşınıyor. Türkiye ise dış ticaretinin yaklaşık yüzde 60’ı deniz yoluyla yapıyor. Ticaret Bakanlığı’nın bu hafta içinde açıkladığı dış ticaret bültenine göre; Türkiye Ekim ayında ihracatının yüzde 59,3’ünü, ithalatının ise yüzde 55,1’ini deniz yoluyla yaptı.

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YENİ NORMALİN ÖNE ÇIKAN ÜLKESİ TÜRKİYE

Kovid-19 salgınıyla birlikte Türkiye’ye yönelik ilginin beraberinde getirdiği lojistik ve hızlı tedarik ihtiyacı; ulaştırma alt yapısı yatırımlarını ve projelerinin önemini açıkça ortaya koydu. Ülkenin ulusal çıkarlarına yabancı gibi davranan çevreler; Kanal İstanbul üzerinden geliştirdikleri muhalefetle, Türkiye’ye yüzyıllarca gelir sağlayacak, İstanbul’u da hem çevre hem güvenlik anlamında rahatlatacak bir yatırıma karşı çıkıyor.

YAVUZ KÖPRÜSÜ VE İSTANBUL HAVALİMANI’NA DA KARŞIYDILAR

Türkiye’nin 2013’te yaşadığı Gezi kalkışmasının hedefindeki İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü projelerine karşı çıkan çevreler, bugün aynı gerekçelerle Kanal İstanbul projesine saldırıyor. “Kanalı İstanbul’u yaptırmayız” söylemiyle yetinmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu projeyle ilgilenen yatırımcı ve bankaları tehdit ediyor.

Bakü-Tiflis-Ceyhan’ın iki katı kimyasal geçiyor

İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilerin taşıdığı yüklerin ciddi bir kısmı zararlı ve tehlikeli nitelikte. Gemilerin ortalama %20’si tehlikeli yük taşıyor. Tehlikeli yük miktarı ise, yılda ortalama 130 milyon tonu buluyor. Bu miktar, BTC (Bakü-Tiflis- Ceyhan) boru hattı kapasitesinden iki katından daha fazla.

Independenta yangını 27 gün sürdü

CHP’nin öne sürdüğü çevreci söylemlerin aksine Kanal İstanbul’un ne kadar isabetli bir proje olduğunu, İstanbul Boğazı’nda yaşanan gemi kazaları ortaya koyuyor.

30 bin tonu petrol yandı. 27 gün devam eden gemi yangında 43 insan öldü. Boğazdaki canlıların yüzde 96’sı yok oldu.

Tekne ile vapur çarpışmaktan son anda kurtuldu