Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Altın günü 546 liradan tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Altın günü 546 liradan tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,83 azalışla 546 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 884 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 618 liradan satıldı.

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Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda altın fiyatları: Altın günü 546 liradan tamamladı
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 884 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 618 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,83 düşüşle 546 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ
SALI
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 556,00 556,20 545,80 546,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.664,00 3.685,00 3.597,00 3.618,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 507,00 511,00 498,00 502,00
Lira(Tam) Ziynet 3.581,00 3.601,00 3.515,00 3.535,00
Yarım Ziynet 1.790,00 1.800,00 1.758,00 1.768,00
Çeyrek Ziynet 895,00 900,00 879,00 884,00

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