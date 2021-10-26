Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Altın günü 546 liradan tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 884 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 618 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,83 düşüşle 546 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ

SALI

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 556,00 556,20 545,80 546,00

Cumhuriyet Ata Lira 3.664,00 3.685,00 3.597,00 3.618,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 507,00 511,00 498,00 502,00

Lira(Tam) Ziynet 3.581,00 3.601,00 3.515,00 3.535,00

Yarım Ziynet 1.790,00 1.800,00 1.758,00 1.768,00

Çeyrek Ziynet 895,00 900,00 879,00 884,00