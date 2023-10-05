'Katma değer'le ihracat zirvede

Eylül ayı ihracat verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla Bursa’da açıklandı. Türkiye’nin eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Ocak-eylül dönemindeki 9 aylık ihracat ise 187,5 milyar dolara, son 12 aylık ihracat ise 253,5 milyar dolar oldu. En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında kimyevi maddeler 2 milyar 846 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Kimyevi maddeleri 2 milyar 822 milyon dolarla otomotiv, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.





KİLOGRAM DEĞERİ ORTALAMA 1,42 DOLAR

Eylülde ortalama kilogram birim ihracat değeri ise 1,42 dolar düzeyinde gerçekleşti. Geçen ay 31 il ihracatını artırırken; Konya ve Amasya en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaştı. Ortalama birim ihracat değerimiz ise 1,42 dolar düzeyinde gerçekleşti. Eylül’de en fazla ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, ABD, Irak, İtalya ve Birleşik Krallık şeklinde sıralandı. Polonya ve Özbekistan’ın da aralarında bulunduğu 7 ülkeye aylık ihracat rekoru kırıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayıyla birlikte son 12 aylık ihracatın yüzde 0,4 artışla 253 milyar 534 milyon dolara ulaştığına dikkat çekti.





TL İLE İHRACAT 9 AYDA 416 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Türk Lirası ile yapılan ihracatta sevindirici gelişmeler olduğunu söyleyen Bolat, “Ocak-eylül döneminde TL ile ithalatımız yüzde 141,6 oranında artarak 416 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Bu artış, şüphesiz cari işlemler açığımızın finansmanı açısından olumlu bir gelişmedir” dedi. İthalatta düşüşün sürdüğüne işaret eden Bakan Bolat, sözlerine şöyle devam etti:

“Temmuz ayında 32,3 milyar dolar olarak gerçekleşen ithalat, Ağustos ayında 30,3 milyar dolara gerilemişti. Eylül ayında ise 27 milyar 658 milyon dolara geriledi. Öte yandan, geçen yıl enerji ithalatımızın aylık ortalama değeri 8 milyar dolarken, haziran sonrası aylık ortalama 5,1 milyar dolara gerilemiştir. Temmuz ayında 12,3 milyar dolar olan dış ticaret açığımızın Ağustos ayında 8,7 milyar dolara gerilemesinin ardından eylül ayında da düşüşünü hızlandırdı. Dış ticaret açığımız eylül ayında 4 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece son iki ay dış ticaret açığımız toplamda yıllık yüzde 34,6 oranında daraldı. Enerji ve altın çıkarıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranımız yüzde 102’ye ulaştı.”





Katma değerli ihracatta artış

İhracattaki katma değer artışına dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Önemle vurgulamak istediğim bir diğer gelişme ise katma değerli ihracattaki artıştır. Bu kapsamda, 2022 yılında yüzde 36,9 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı, bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 40,3’e yükselmiştir” dedi. Orta Vadeli Program’da ihracatın daha verimli hale gelmesi için 2028 hedefi koyduklarını hatırlatan Bolat, “2028 yılında küresel mal ihracatında ülkemiz payının yüzde 1,2’ye, KOBİ’lerin ihracattaki payının yüzde 40’a ve yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatının payının yüzde 50’ye çıkarılmasını hedefliyoruz” dedi.



