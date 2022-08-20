Kentsel dönüşüm Türkiye için devrim: Vatandaşımızı mağdur etmedik

“İstanbul’da 300 bin konutu dönüştürerek tarihi başarıya imza attık” diyen Erdoğan, gerçekleştirilen kentsel dönüşümün Türkiye için devrim olduğunu söyledi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

İnşallah önümüzdeki ayın ortasına doğru konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi milletimizle paylaşacağız. Şimdilik müjdeyi vereceğimiz güne bırakıyorum. Bu süreç böyle devam edecek. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın büyüklüğü, yapılan işin çapını ortaya koymaya yeterlidir. 3 milyon konutun dönüşümünden, 1 milyon 200 bine yakın konut inşa etmekten bahsediyoruz. Bu Türkiye için başlı başına bir devrimdir.

VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMEDİK

-Hükümete gelir gelmez Türkiye’nin 81 ilini kapsayacak şekilde büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Şehirlerimizi adeta yeni baştan inşa ederken hiçbir vatandaşımızı da mağdur etmedik.

3 YILDA NE YAPTILAR! YIKMAK İÇİN UĞRAŞIYORLAR

-Cumhuriyet tarihimizde millet için çalışanlarla milleti hakir görenler arasındaki farkı en iyi mukayese edeceğimiz hususlardan biri de depreme hazırlık çalışmalarıdır. Uzunca bir süre bu gerçeğe sırt dönülmüş, kayda değer adım atılmamıştır. Şu İstanbul’da büyükşehir belediyesi kimde? CHP’de. Peki CHP acaba şu görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu. Acaba depreme, konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü, duydunuz mu?

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-Ulaşımda 28 bin kilometreyi aşkın yollarımız var. Otobanlar, otoyollar, tüneller ve bunların yanında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, Osmangazi Köprüsü’nü düşünün. Marmaray’ımızı biliyorsunuz. Avrasya Tüneli’ni biliyorsunuz. Acaba bay Kemal oralardan geçti mi? Geçemez değil mi? Ben istiyorum ki o da geçsin, o da nasiplensin, bazı şeyleri de öğrensin. Fakat olur ki oraları da yıkma kararı alabilirler. Onlar yapmaya değil yıkmaya geleceklerini söylüyorlar.