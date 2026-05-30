Kesimhanelerde dijital takip başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, kesimhaneler ve hayvansal gıda üretim süreçlerinde denetimi artıracak kapsamlı bir düzenleme hazırlığında. Bakanlığın üzerinde çalıştığı düzenlemede, kesim süreçlerinin dijital olarak izlenmesinden kamera zorunluluğuna kadar dikkat çeken birçok yeni uygulama yer aldı.

HAYVAN REFAHI ÖN PLANDA OLACAK

Kesimhanelerde canlı hayvanlar, karkaslar ve yan ürünler artık dijital sistemler üzerinden takip edilecek. Özellikle hayvan bekletme alanları, kesim noktaları, parçalama ve paketleme bölümleri yüksek çözünürlüklü kamera sistemleriyle kayıt altına alınacak. Üstelik bu görüntüler en az bir ay boyunca saklanacak ve yetkili mercilerin erişimine açık olacak. Bakanlık, görüntüleme sistemlerinin yalnızca kayıt almakla sınırlı kalmamasını da istiyor. Kesim yerlerinin geniş açıdan görüntü alabilecek, çözünürlüğü yüksek ve kesintisiz kayıt yapabilen sistemlerle donatılması öngörülüyor. Böylece hem hijyen hem de hayvan refahına ilişkin süreçlerin daha sıkı denetlenmesi hedefleniyor.

BİLİNCİ AÇIK HAYVANA SABİTLEME YASAK

Hayvanların kesim öncesi sabitlenmesine ilişkin yeni kurallar da olacak. Buna göre sabitleme işlemlerinde yalnızca mekanik kelepçeleme yöntemine izin verilecek. Bilinci açık hayvanların ayaklarından asılması veya kaldırılması yasaklanacak. Ayrıca hayvana zarar verebilecek keskin kenarlı ya da uygun olmayan sabitleme ekipmanlarının kullanımına da izin verilmeyecek. Kanatlı hayvan kesimhaneleri için de yeni bir dijital takip sistemi kurulması planlanıyor. Kesilen kanatlı hayvan sayısının takip edileceği bir sistem altyapısının oluşturulacağı belirtiliyor.







