EYT sonrası flaş tablo emeklilik tarihinizi değiştirebilir: 23 milyon çalışana 58, 60 ve 65 yaş detayı

2023 yılında yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, milyonlarca vatandaşın emeklilik sürecini doğrudan etkilerken sosyal güvenlik sisteminde önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Ancak aynı yaş grubunda bulunan vatandaşların farklı emeklilik şartlarına tabi olması, özellikle sigorta başlangıç tarihine bağlı oluşan farklar nedeniyle kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.
EYT düzenlemesinin ardından emeklilik sistemiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan vatandaşlar yaş şartı olmadan emekli olabilirken, aynı yaş grubundaki birçok çalışan farklı prim günü ve yaş kriterleri nedeniyle çalışma hayatını sürdürüyor.
23 milyon çalışanı bekleyen emeklilik tablosu: 58, 60 ve 65 yaş öne çıkıyor
Türkiye’de emeklilik sistemi, sigorta başlangıç tarihine göre farklı yaş ve prim şartlarıyla şekillenmeye devam ediyor. 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 23,3 milyon aktif sigortalı çalışan bulunurken, bu kitlenin büyük bölümü emeklilikte üç ana yaş grubuna ayrılıyor.
1999 ÖNCESİ İÇİN YAŞ ŞARTI KALKTI
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için 2023’te yürürlüğe giren EYT düzenlemesiyle yaş şartı kaldırıldı. Bu grupta artık emeklilik için yalnızca prim günü ve bazı durumlarda sigortalılık süresi dikkate alınıyor. Bu kapsamda prim gününü tamamlayanlar yaş beklemeden emekli olabiliyor. Ancak prim eksiği bulunanlar için fiili emeklilik yaşı yükselmeye devam ediyor.
58-60 YAŞ GRUBU GENİŞ KİTLEYİ KAPSIYOR
8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar için emeklilikte yaş şartı devam ediyor. Bu grupta:
7.000 prim gününü tamamlayan kadınlar 58
Erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor
Yaklaşık 4-5 milyon çalışan bu yaş aralığında yer alıyor. Sigortalılık süresi şartının kaldırılması, geç yaşta işe girenler için avantaj sağlıyor.
2008 SONRASI İÇİN KADEMELİ YAŞ ARTIŞI
30 Nisan 2008 sonrası sigorta girişi olanlar için sistem daha kademeli ilerliyor. Bu grupta:
SSK’lılar için 7.200 gün
Bağ-Kur ve memurlar için 9.000 gün prim şartı aranıyor
Prim gününü 2035’e kadar tamamlayanlar için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyor. Ancak bu tarihten sonra emeklilik yaşı her iki yılda bir artıyor.
65 YAŞ SINIRI GENİŞLİYOR
Sistemde en dikkat çeken başlık ise 65 yaş sınırı. Özellikle son yıllarda çalışma hayatına girenler için bu yaş giderek daha yaygın hale geliyor.
2020 ve sonrası işe başlayan Bağ-Kur ve memur erkekler için 65 yaş
2021 sonrası başlayan kadınlar için de 65 yaş şartı uygulanıyor
SSK’lılarda ise 65 yaş uygulaması daha geç devreye giriyor. 2024 sonrası işe başlayan erkekler ve 2028 sonrası başlayan kadınlar için bu sınır geçerli olacak.
MİLYONLARCA KİŞİ 65 YAŞA TAKILABİLİR
Mevcut tabloya göre yaklaşık 2,5 ila 3 milyon çalışanın doğrudan 65 yaş şartına tabi olduğu hesaplanıyor. Bunun yanında prim gününü zamanında tamamlayamayan milyonlarca kişi de ilerleyen süreçte bu kapsama girebilecek. Emeklilik sisteminde yaş, prim ve başlangıç tarihine bağlı farklılıklar sürerken, çalışanlar açısından en kritik unsur prim gününü zamanında tamamlamak olmaya devam ediyor.