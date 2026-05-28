'Sonsuz kimyasallar' davasında ülke tarihine geçen karar: Dev şirkete rekor ceza

28/05/2026, Perşembe
Avustralya
Avustralya hükümeti, yangın söndürme köpüklerinde kullanılan ve "sonsuz kimyasallar" olarak da bilinen perflorlu ve poliflorlu alkil maddelerin (PFAS) yol açtığı çevre kirliliği nedeniyle i "3M"e 1,4 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

BBC'nin haberine göre, Avustralya Başsavcısı Michelle Rowland, yaptığı açıklamada, PFAS maddelerinden kaynaklanan çevre kirliliği nedeniyle ABD merkezli "3M" şirketi hakkında açılan 1,4 milyar dolarlık davanın, Canberra hükümetinin şimdiye kadar açtığı en büyük hukuki tazminat talebi olduğunu belirtti.

PFAS maddelerinin ülkedeki 28 savunma tesisinde kirliliğe yol açtığını aktaran Rowland, dava kapsamında, söz konusu kimyasal maddelerin temizlenmesi ve etkilerinin giderilmesi için yapılan harcamaların şirketten geri alınmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bilgileri gizledi iddiası

Rowland, 3M şirketinin, yangın söndürme köpüğünün çevresel etkilerine ilişkin bilgileri gizlediğini ve ürüne yönelik yanıltıcı açıklamalar yaptığını savundu.

'Satşını 20 yıl önce durdurduk'

Öte yandan, 3M şirketi ise PFAS maddelerini Avustralya'da hiçbir zaman üretmediğini ve söz konusu köpüğün satışını da yaklaşık 20 yıl önce durdurduğunu bildirdi.

PFAS nedir?

Perflorlu ve poliflorlu alkil maddeler (PFAS), 4 bin 700'den fazla kimyasal içeren, yaygın olarak kullanılan, insan vücudunda ve çevrede zamanla biriken, insan yapımı kimyasallardan oluşan bir grup madde olarak tanımlanıyor.

Bu maddeler, çevrede ve insan vücudunda son derece kalıcı oldukları için "sonsuz kimyasallar" olarak da biliniyor.

Söz konusu maddelerin, karaciğer hasarı, tiroid hastalığı, obezite, doğurganlık sorunları ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabildiği belirtiliyor.




