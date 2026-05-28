Ferrari'den tarihi adım: İlk tamamen elektrikli modeli 'Luce' tanıtıldı

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari, otomotiv dünyasında yeni bir çağın kapısını araladı. Marka, tamamen ilk elektrikli otomobilini İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaya tanıttı. Luce, 4 kapılı gövde yapısı ve geniş iç hacmiyle Ferrari tarihinin ilk 5 koltuklu modeli olma özelliğini taşıyor. İşte aracın öne çıkan teknik detayları ve performans verileri...
İtalyanca'da "ışık" anlamına gelen 'Luce' adı verilen model, Ferrari'nin sadece elektrikli geleceğini değil, aynı zamanda tasarım ve mühendislikteki radikal değişimini de simgeliyor.
• Menzil: Tek bir şarjla 530 kilometre
• Motor Gücü: Toplamda 1.000 beygir gücünün üzerinde (1.050 cv) performans.
• Hızlanma: 0'dan 100 km/s hıza sadece 2.5 saniyede ulaşıyor.
• Azami Hız: Saatte 310 kilometrenin üzerine çıkabiliyor.