Klima üretiminde çağ atlatan yatırım: Türkiye iklimlendirmede sayılı ülkeler arasına girdi

Türkiye iklimlendirme sektöründe Japon Daikin ile dünyada en çevreci üretim yapan ülkeler arasına girdi. Daikin Türkiye’nin Sakarya Hendek Fabrikası’da yatırım tutarı 13 milyon avro olan VRV üretim tesisi hizmete alındı.

HENDEK’TE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİLECEK

Belçika ve Çekya’daki VRV üretiminin ardından Sakarya Hendek’teki tesislerinde de yüksek teknolojik üretim yapmayı amaçlayan Daikin, 13 milyon avro yatırımla hayata geçirilen tesiste yıllık 54 bin VRV dış ünitesi üretecek. Ayrıca tesiste 200 kişi de istihdam edilecek. Buradaki ürünlerin yüzde 70-80’ini ihraç edecek olan Daikin Türkiye, böylece ihracatını da 100 milyon avro artırmış olacak. 2025 yılında Daikin Türkiye, ihracat hedefini ise 500 milyon avro olarak belirledi.

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TÜRKİYE KRİTİK ÜS KONUMUNDA

Yatırımların tam gaz devam edeceğini ifade eden Daikin Avrupa Başkanı Toshitaka Tsubouchi, “Türkiye yaklaşık 84 milyon nüfusuyla büyük bir ülke. Ayrıca ihracat yapan kritik bir üs konumundadır.Yatırımlarımız bundan sonra da hızla devam edecek” vurgusu yaptı.

PANDEMİDE KLİMA FİYATLARI UÇTU

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, pandemi döneminde kapanmalar ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ile hammadde fiyatlarının arttığına dikkat çekti. Önder, “Dolar kurundaki artış ve enflasyonist ortamla klima fiyatları yüzde 70 yükseldi. Talep var ama tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar sebebiyle ürün yok. Bu da fiyatları hızla yukarı çekiyor” dedi.

İklim teknolojisinde Türkiye ikinci sırada

Tesisin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, VRV Üretim Tesisindeki, üretim teknolojisinin Japonya’dan sonra ilk defa sadece Türkiye’de kullanıldığının altını çizerek, “Daikin Türkiye, Daikin Belçika’dan sonra bu alanda üretim yapan Avrupa’nın ikinci büyük VRV üreticisi unvanını yakalamış olacak” ifadelerini kullandı.