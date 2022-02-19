Ekonomi Konut satışları krediye dönüyor
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Konut satışları krediye dönüyor

Türkiye’de konut satışları ocakta yıllık yüzde 25 artışla 88 bin 306’e yükselirken, aylıkta yüzde 60 düşüş kaydetti. İpotekli satışlar da yıllık yüzde 69,4 artış gösterdi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Konut satışları krediye dönüyor
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Konutta kredi faizlerinin yıllık ortalama yüzde 18’e gerilemesi ve fiyatlarda artış beklentisi konut satışlarına yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan belirlemelere göre, Türkiye genelinde konut satışları ocakta yıllık bazda yüzde 25 artışla 88 bin 306’ya yükseldi. Rakamlar aylık incelendiğinde, ocakta satılan konut sayısı 2021 Aralık’a göre yüzde 61 düşüş gösterdi. Geçen yıl aralık ayında konut satışları yüzde 113,7 artışla 226 bin 503 adetle rekor kırmıştı. Böylelikle Haziran 2021’den bu yana ilk kez 100 binin altına gerileme gösterdi.

İSTANBUL ÖNDE

TÜİK verilerine göre, satışlarda en fazla payı İstanbul aldı. Mega şehir, ocakta 15 bin 110 satış ve yüzde 17,1’lik oranla en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 8 bin 255 konut satışı ve yüzde 9,3 payla Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve yüzde 6,2 payla İzmir izledi. Aynı dönemde ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,4 artarak 18 bin 183’e ulaştı. Toplam satışta ipoteklinin payı yüzde 20,6 oldu.

Yabancıya satış yüzde 56,4 arttı

  • Ocakta yabancılara konut satışı yüzde 56,5 artışla 4 bin 186’ya yükseldi. Toplam satışta yabancı payı yüzde 4,7 oldu.Yabancılara yapılan konut satışlarında, ocakta ilk sırayı 1771 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 914 konut satışı ile Antalya, 269 konut satışı ile Ankara takip etti. Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye’den 761 konut satın aldı. İran’ı sırasıyla, 513 konut ile Irak, 479 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.
Erden Timur
Erden Timur

ALICI FIRSATIN FARKINDA

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, geçen ay banka kredili satışların yüzde 70 artışla 18 bin adedi geçtiğini belirterek, “İnsanlar, dünyada artan maliyetler sebebiyle ‘şimdi almanın fırsat olduğunun’ farkında” değerlendirmesi yaptı.

Mahmut Akbal
Mahmut Akbal

GÜVENLİ YATIRIM ARACI

  • Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, “Satışların ivmelenmesi gayrimenkulün güvenli liman olduğunu tescilliyor. Hem de artan maliyet baskısına rağmen bu tablo, ülkedeki talebin ihtiyaç kaynaklı olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

İhsan Çulhalık
İhsan Çulhalık

KDV düşerse satışlar artar

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, kredi faizlerinin yüzde 1’in altına düşmesi gerektiğine değinirken, KDV indiriminin de satışları ivmelendireceğini bildirdi.

Nazmi Durbakayım
Nazmi Durbakayım

Tapu harcında indirim talebi

  • İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, KDV ve harç oranlarında yapılacak indirimlerin konuta yönelimi artıracağına işaret etti. Durbakayım, “Faizlerin geri çekilmesi, ipotekli satışları yüzde 40'a çıkarabilir” diye konuştu.

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