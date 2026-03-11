Körfez'de milyar dolarlık panik

Bu yatırımın büyük bölümünü 45,6 milyar dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri çekerken, Suudi Arabistan’a 15,7 milyar dolar, Umman’a 8,7 milyar dolar, Bahreyn’e ise 2,5 milyar dolar yatırım girişi oldu. Katar ve Kuveyt’e gelen yatırımlar ise 1 milyar doların altında kaldı. Uzmanlara göre bölgede yaşanacak olası bir savaşın etkisi özellikle enerji ticareti ve yatırım akışları üzerinden hissedilebilir. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanacak bir güvenlik sorununun hem enerji sevkiyatını hem de bölgeye yönelen yatırımları etkileyebileceği belirtiliyor. Buna karşın Körfez ülkeleri, toplam büyüklüğü 2 trilyon doların üzerinde olan egemen varlık fonlarıyla önemli bir finans merkezi olmayı sürdürüyor. Küresel medya kuruluşları ise, Dubai ve birçok ülkedeki finansal merkezlerde iş yerlerinin boş görüntülerini servis ediyor.